Великобритания сообщила о хакерских атаках на университеты

Хакеры из Ирана похитили миллионы документов из нескольких британских университетов, включая Оксфорд и Кембридж. Об этом сообщает газета The Telegraph. По данным издания, украденные документы злоумышленники выставили на продажу в интернете.

По данным газеты, похищенные файлы включали конфиденциальные исследования в областях атомной энергии и кибербезопасности. Как утверждает газета, документы продаются на иранских сайтах за два фунта. Чтобы их купить, необходимо отправить запрос через мессенджеры WhatsApp и Telegram, а затем оплатить счет. Хакеры отправляют покупателям копию нужного документа по электронной почте.

Информацию о хакерской атаке изданию подтвердил представитель Эдинбургского университета. Утверждается, что сейчас вуз усовершенствует свою систему безопасности. Представитель Кембриджа заявил The Telegraph, что университету известно о попытках кибератак.

Газета обращает внимание, что хакерская атака произошла накануне новых санкций в отношении Тегерана. Как ожидается, их введут в ноябре. The Telegraph отмечает, что взлом может замедлить проведение некоторых научных исследований.

О том, что иранские хакеры готовят масштабные кибератаки на компании в Европе, США и на Ближнем Востоке, летом сообщал телеканал NBC. Однако у журналистов не было подтверждений того, что атаки произойдут в ближайшем будущем.