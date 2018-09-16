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В Петербурге проходит акция против пенсионной реформы

Акция потив пенсионной реформы в Петербурге, 9 сентября 2018 года

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В Санкт-Петербурге проходит акция протеста против пенсионной реформы. Изначально митингующие планировали собраться на площади Ленина. Но городские власти место проведения акции не согласовали из-за угрозы безопасности и предложили перенести митинг на Комсомольскую площадь.

В том же месте проходит митинг обманутых дольщиков, к которым присоединились противники повышения пенсионного возраста.

Корреспондент Радио Свобода передает, что задержаны два человека. Всего в акции участвует около тысячи человек.

Последняя акция протеста в Петербурге прошла 9 сентября по призыву сторонников оппозиционера Алексея Навального. Она не была согласована с властями. Тогда было задержано около 500 человек. Наблюдатели отмечают крайне жесткие действия полиции.​

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