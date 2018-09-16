РКК "Энергия": дыру в корабле "Союз" просверлили на Земле

Комиссия ракетно-космической корпорации "Энергия" пришла к выводу, что дыра в космическом корабле "Союз" была просверлена на Земле — в полугодовой промежуток между его выходом из заводского цеха и запуском на орбиту. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей предприятия. В то же время они полагают, что отверстие не могло появится на этапе сборки.

В беседе с Интерфаксом в "Энергии" заявили, что приоритетной остается версия единичного недочета на производстве. Там отметили, что в результате внутреннего расследования не обнаружили системных проблем на производстве, однако выявили низкий уровень компетенции отдельных сотрудников, из-за которых предположительно возник брак при производстве конкретного корабля "Союз". Сообщается, что на прошлой неделе к работникам предприятия были применены меры административного воздействия. По меньшей мере один специалист "Энергии" уволился по собственному желанию.

Утечка воздуха на Международной космической станции была обнаружена в ночь на 30 августа. Экипаж установил, что ее причиной стала микротрещина в отсеке космического корабля "Союз". Позже российские космонавты загерметизировали трещину.​

Изначально комиссия корпорации "Энергия" сообщала, что отверстие в обшивке "Союза" — результат ошибки, допущенной на предприятии в Королёве. Источник Газеты.RU в космической отрасли рассказывал, что один из сотрудников, вероятно, случайно проделал дыру в корпусе аппарата, после чего, опасаясь наказания, заделал отверстие клеем.

Позже газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники писала, что специальная комиссия Роскосмоса рассматривает версию, согласно которой дырки в обшивке космического корабля "Союз" преднамеренно просверлили американские астронавты, чтобы корабль досрочно отправили на Землю из-за болезни их коллеги. Командир 56-й экспедиции на МКС американец Эндрю Фьюстел отверг любые версии о причастности астронавтов к повреждению корпуса.