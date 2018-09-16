США готовят новый раунд санкций против Китая

Президент США Трамп планирует в ближайшие дни ввести дополнительно пошлины в отношении китайского экспорта стоимостью 200 миллиардов долларов. Об этом сообщает The Wall Street Journal. По данным издания, администрация США решила сократить размер пошлин до 10 процентов вместо 25, заявленных ранее.

Точная дата принятия меры еще не определена, но Трамп, согласно источникам, хотел бы сделать это до начала очередного важного тура торговых переговоров с Китаем с тем, чтобы усилить давление на Пекин.

Пекин требует от американских компаний, работающих в Китае, передавать технологии китайским партнерам. Вашингтон требует отказа от этой практики.

На настоящий момент администрация Трампа обложила 25-процентными пошлинами китайские товары общей стоимостью 50 миллиардов долларов. До сих пор Китай отвечал на американские санкции зеркально. Отреагировать симметрично и на предполагаемые новые тарифы Китай не сможет из-за того, что импортирует из Америки гораздо меньше, чем экспортирует, отмечает The Wall Street Journal. Тем не менее, под угрозой контрмер может оказаться американская мясная продукция, кофе, мебель и автомобильные запчасти оценочной стоимостью 60 миллиардов долларов.