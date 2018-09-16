Ядерный бомбардировщик и дрон США появились у границ РФ

Стратегический бомбардировщик ВВС США B-52H, способный нести ядерное оружие, 15 сентября пролетел рядом с российскими границами. Об этом свидетельствуют данные ресурса Aircraft Spots. Самолет прошел вблизи побережья Мурманской области, а также арктических архипелагов Новая Земля и Земля Франца-Иосифа, в том числе у острова Земля Александры, где находится новая российская база "Арктический трилистник".

Как следует из маршрута, бомбардировщик не нарушил воздушные границы России. Во время миссии он был дозаправлен самолетом ВВС США KC-135.

В этот же день, в субботу, над российским черноморским побережьем был замечен стратегический разведывательный беспилотный аппарат ВВС США RQ-4 Global Hawk. Это следует из данных ресурса PlaneRadar. Дрон, вылетевший с итальянской базы НАТО Сигонелла, появился в небе над Донбассом, после чего двинулся в сторону аннексированного Крыма и Краснодарского края. Беспилотник провел у российских границ не менее 8 часов и несколько раз приближался к берегам России на расстояние 40 километров.

В этом же районе накануне был замечен патрульный противолодочный самолет ВМС США Boeing P-8A Poseidon.

В начале сентября сообщалось о переброске двух B-52 на авиабазу Фэрфорд в Англии для последующего участия в предстоящих учениях Ample Strike 2018 в Чехии.

НАТО существенно усилило военно-морское и воздушное патрулирование у российских границ после того, как Россия аннексировала Крым в 2014 году. Как заявляли в Североатлантическом союзе, указанные меры призваны сдержать возможную российскую агрессию.