В Москве задержали участников "бессрочного протеста"

В Москве в воскресенье, 16 сентября, задержали более 10 противников пенсионной реформы. В их числе двое несовершеннолетних. Они участвовали в так называемом "бессрочном протесте". Об этом сообщает портал ОВД-Инфо.

Некоторых задержанных сфотографировали в отделении полиции, взяли у них отпечатки пальцев и отпустили без составления протоколов.

"Бессрочный протест" проходит в Москве и Санкт-Петербурге после массовых акций 9 сентября. Тогда на митинги против повышения пенсионного возраста вышли люди в десятках городов России. По всей стране задержали более тысячи человек. Полиция применяла силу.