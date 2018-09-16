Мэр Лондона призвал к повторному референдуму по "Брекзиту"

Мэр Лондона призвал к повторному референдуму по выходу Великобритании из состава Евросоюза. В статье для британской газеты The Guardian Садик Хан отметил, что через полгода Великобритания может столкнуться либо с "плохой сделкой", либо вовсе остаться "без сделки".
По мнению Хана, повторный референдум позволит британцам вернуть контроль над происходящим. Мэр отметил, что премьер-министр Тереза Мэй не сумела договориться с позицией по "Брекзиту" не только со своей партией, но и с Брюсселем.
Переговоры Лондона и Евросоюза по условиям "Брекзита" должны закончиться в ноябре. Выход Великобритании из Евросоюза начнется в марте 2019 года и завершится в конце 2020 года.
Ранее Тереза Мэй исключила возможность проведения второго референдума по выходу страны из Евросоюза. Она считает, что повторное голосование стало бы злоупотреблением демократией.
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