В миссии ООН по Украине рассказали об "атмосфере страха" в Крыму

Россия продолжает нарушать права человека в аннексированном Крыму. Об этом в интервью "Зеркалу недели" рассказала глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Фиона Фрейзер. В подготовленном организацией докладе сказано, что никаких улучшений за последние 10 месяцев на полуострове не произошло.

По словам Фрейзер, Россия нарушает международное гуманитарное право, которое налагает на нее обязательства как на "оккупирующую державу". В числе зафиксированных миссией нарушений — тот факт, что Россия продолжает применять свои законы на украинском полуострове, навязывает там свое гражданство, принудительно призывает местных жителей в российскую армию, а также перемещает их на российскую территорию для того, чтобы передать их под суд или отправить в тюрьму.

Собеседница издания рассказала, что миссия продолжает фиксировать в Крыму "незаконные аресты и задержания, случаи пыток и жестокого обращения, нарушения права на справедливый суд, нарушения в сфере образования и права на собственность, ограничение свободы выражения мнения, давление на религиозные организации". Она обратила внимание, что "крымские татары становятся жертвами чаще" остальных. По ее словам, эти действия порождают "атмосферу страха на полуострове".

Наблюдатели отметили множество случаев, "когда доступ к услугам здравоохранения в Крыму был ограничен", что объясняется нехваткой врачей и медицинского персонала, рассказала глава миссии. Она пояснила, что пятая часть врачебных должностей в Крыму остается не занятой. При этом, по подсчетам миссии, в одном лишь Севастополе с ноября 2014 года было конфисковано около 1800 земельных участков, выделенных крымчанам до аннексии. По данным миссии, с марта 2014-го по 30 июня 2018 года минимум 42 человека стали жертвами насильственных исчезновений. Среди этих жертв — 38 мужчин и 4 женщины.

Это уже второй доклад по ситуации в Крыму. В этот раз были задокументированы нарушения за период с 13 сентября 2017-го по 30 июня 2018 года. На прошлый доклад Россия отреагировала заявлением о непризнании себя "оккупирующей державой". Тогда миссия рекомендовала поддерживать диалог между омбудсменами Украины и России.