"Продолжили политику Путина": социальные сети о выборах в Приморье

Воскресным вечером почти свершившимся фактом была победа коммуниста Андрея Ищенко во втором туре выборов губернатора Приморья - он выигрывал после обработки подавляющего большинства бюллетеней.

Владислав Иноземцев:

Как только возникает хотя бы минимальная возможность реального выбора, у назначенцев "правящей" партии почти не остаётся шансов. Браво, Андрей Ищенко!

Олег Шеин:

Приморье показало прекрасные результаты . Очередь за Хабаровском,Хакасией и Владимиром.

Алексей Макаркин:

Проблема приморских выборов - в том, что есть два мира.

В одном искренне считают, что большой форум с участием мировых лидеров - это безусловное благо для жителей региона. Потому что это сочетание престижа и инвестиций, от которых регион может получить реальный результат (хотя бы немалая часть соглашений, заключенных на таких форумах, это протоколы о намерениях).

А в другом усталые водители, стоящие в пробках на своих калинах и дешевых праворульных "японках", и не менее усталые прохожие, бредущие в свои пятиэтажки и думающие, как им дотянуть до зарплаты, ворчат по поводу того, что снова начальство снова что-то придумало. А лучше бы деньги, затраченные на проведение мероприятия, взять и поделить между простыми людьми.

И усиливается диссонанс, приводящий к протестному голосованию - не столько за коммуниста, сколько против власти.

Александр Пожалов:

Ведь считалось, что досрочный второй тур в Приморье, где картина была более благоприятной, а кандидат в губернаторы - приоритетный для федеральной власти (его после первого тура даже открыто поддержал Путин), даст правильные сигналы для элит и избирателей и позволит говорить о том, что власть перевернула ситуацию в свою пользу, протест услышан и так далее.

Но транслируемый экзит-полл (53 на 47) и первые официальные данные из Приморья (сейчас ЦИК даёт картину 48 на 49) показывают, что Тарасенко, похоже, плюс-минус остаётся при своих первоначальных 206 тыс. голосов. Смытые тайфуном лоялисты за неделю так и не добрались до участков, а вот не верящие в выборы протестники, как и 3 года назад в Иркутске, ко второму туру в них поверили и пошли.

Дарья Митина:

Вooбще-тo втoрoй тур выбoрoв в Примoрье дoлжен был прoхoдить не в этo вoскресенье, а в следующее - нo, сoгласнo ХПП (Хитрoму Плану Пoлиттехнoлoгoв) егo перенесли на неделю раньше, типа чтoбы прoтивник не успел мoбилизoваться:)))), единoрoссу Тарасенке пo-быренькoму устрoили встречу с Президентoм, кoтoрую Путин начал слoвами:

"Андрей Владимирович, мы про выборы говорить сейчас не будем. Знаю, что у вас второй тур предстоит. Все, думаю, будет в порядке. Хотелось бы в основном поговорить о ситуации в регионе. Как Вы ее оцениваете, какие видите проблемы, чем надо помочь?"

Пoмoг, чo

Алексей Чадаев:

Вообще, в своё время была у системы полезная опция - независимый внешний аудит хода предвыборных кампаний в регионах. В результате - нельзя сказать, чтобы не было провалов, но по крайней мере отклонение от сценариев не сыпалось внезапно как снег на голову - как это произошло, в частности, сегодня. Эта опция пала жертвой очередной оптимизации - ну ок, привыкаем теперь к тому, что снег в декабре всегда будет стихийным бедствием.

А с другой стороны, может это хитрый план такой. По возвращению политики, свободы и конкурентности.

Илья Клишин:

КПРФ завтра расскажет, что это победа идей марксизма-ленинизма, но мы-то с вами знаем

Григорий Мельконьянц:

Усталость от действующей власти и принудительная мобилизация находят неожиданные решения

Александр Сайгин:

В Приморье на выборах победил коммунист Ищенко. Во втором туре. Хотя первый тур проиграл Тарасенко процентов на 20. Теперь осталось посмотреть, чем закончится эпопея во Владимирской области, Хабаровском крае и республике Хакасия. И никакие мантры про "конкуренцию" и "торжество ЕР" уже не сработают. Тут на самом деле остался один вариант - отменять муниципальный фильтр за ненадобностью и вредностью (губернаторы на местах из страха сильных оппонентов зачищают поляну так, что проигрывают слабым одиночкам) и возвращать мэрские выборы. В абсолютистских режимах именно мэры становились естественными оппонентами фронде феодалов, которая в России скоро состоится из губернаторов с неограниченными полномочиями.

Леонид Волков:

Ну то есть надо зафиксировать для истории: инкумбент Тарасенко, назначенный на Приморье год назад, в первом туре набирает 46%. После этого Путин лично в экстренном порядке прилетает поддержать Тарасенко перед вторым туром, и Тарасенко проигрывает, набрав меньше, чем в первом.

Причем мы все знаем, что будет с новым губернатором Ищенко: либо запугают и интегрируют, либо посадят. Для Приморья, увы, не изменится ничего (перемены начнутся с Москвы).

Но для России факт того, что поддержка Путина топит административного кандидата — это новая реальность.

Это вот прямо называется «Акела промахнулся», а вкупе с тем, что он прямо-таки не один раз за эту неделю промахнулся — будет очень интересно.

Путин был очень нужен элитам. Они были всегда согласны с ролью Путина как арбитра — потому что Путин своим огромным рейтингом осенял и покрывал любые их делишки, любое воровство. У нас же ни один институт власти не имеет никакой легитимности, вся их легитимность — только заимствованная от Путина. Люди ненавидят чиновников, министров, судей, депутатов, губернаторов, но готовы были их терпеть — потому что их Путин назначил. А Путин молодец, поднял с колен и все такое.

А теперь?

Юрий Пронько:

Все-таки забавные столичные политологи и политтехнологи. Для них итоги выборов в Приморье стали "полной неожиданностью". Господа, выезжайте почаще за пределы Садового. Неожиданностей станет меньше!

Михаил Виноградов:

Победа Ищенко в Приморском крае не может не накалять атмосферу вокруг выборов хабаровского губернатора. Немаловажными моментами здесь являются:

Минусами для Шпорта являются.

1) Результаты первого тура. Тарасенко выигрывал его 46:24, а Шпорт проиграл 35,6:35,8

2) Более подчеркнутая акцентированная публичная поддержка Тарасенко федеральным центром при отсутствии демонстрации сигналов относительно Шпорта.

3) Окончание срока полномочий Шпорта 17 сентября

В пользу Шпорта могут быть:

1) Надежда на чудо + на все то, что не сработало в Приморье

2) Политическая и психологическая значимость для федеральной власти сохранения контроля хотя бы над одним из двух дальневосточных мега-регионов

3) Попытка технологического усиления штаба (вы сейчас мне скажете, что это минус и что чем больше людей, тем больше хаоса – и я не могу точно сказать, будете вы правы или нет).

Кирилл Шулика:

Ищенко застройщик, эдакий местный аналог Балакина, но он местный. Тарасенко не был успешным губернатором. Более того, он додумался выдвинуть в Совет Федерации обвиненного в коррупции и чужого для Приморья экс-главу МЧС Пучкова.<...>

Ясно, что на следующей неделе ждет Орлову, Шпорта и тем более Зимина. Второй тур власть проигрывает, потому что голосование становится примитивным - за власть или против. И те, кто за власть, уже были мобилизованы перед первым туром и больше уже не наскрести. Может чудо какое случится, но именно чудо. Так что от заведующей промтоварной секцией сельпо в роли губернатора мы, видимо, избавимся с вами.

Теперь вы понимаете, почему власть не пускает Навального на выборы? Да потому что он может выиграть! И Ворсина в мэры Хабаровска не пустили, потому что выиграл бы лишь только на протесте. Они специально подбирали нестатусных соперников для своих кандидатов, но не поняли, что если народ недоволен, он может выбрать даже дрессированного медведя, потому что просто механически выбирает клеточку против власти. Собственно, они бы нормально голосовали, исходя из своих пристрастий и убеждений, но политическая система высушена настолько, что голосовать можно либо за власть, либо против, иначе никак. И сейчас, кстати, появляется небольшой шанс, что откроют форточку, чтобы оппозиция хотя бы в первом туре оттягивала друг у друга голоса и устраивала отвратительный хайп, который бы пошел на пользу действующей власти. Типа они хуже, чем нынешний губернатор. Засушенная избирательная кампания убивает эту мотивацию. Так что весьма вероятно нас ждет изменение политической реальности, к чему надо быть готовым.

Екатерина Винокурова:

Будь я Кремлем, я бы сейчас закрутила пасс «выборы вместо митингов», и даже под это сдала пару регионов еще(потому что как выиграть Хакасию, что-то не представляю, ну и Хабаровск с Владимиром под вопросами).

Опять же, хороший был бы старт для эпохи откручивания гаек и оттепели, поиска обратно взаимопонимания с людьми и тд.

Александр Кынев:

По умному власть может спасти только диверсификация политической системы и усиление конкуренции между разной оппозицией. Все иное лишь усугубит ситуацию. А если ещё что то станет с Жириновским, политсистеме наступит кирдык. Только легализация Навального и его борьба с кпрф и усиление проекта Гудкова плюс какие то новые спойлеры спасут ситуацию, позволяя власти быть над схваткой. Проблема в том, что ума для этого не хватит (а выступления Золотова и этих горе отравителей признак именно того, что ума не хватит)

Успели обсудить и то, что победа кандидата от КПРФ мало что даёт многострадальной российской демократии.

Виктор Корб:

Диванный актив опять увлеченно следит за электоральными наперсточниками, болея за кандидата от КПРФ против кандидата от Едра... Но ведь надо быть абсолютно безграмотным, думая, что в современной России формальная партийная принадлежность человека из политической номенклатуры хоть на что-то влияет.

Фёдор Крашенинников:

Избирательная система устроена так, что Путин побеждает даже когда проигрывает.

Истино говорю я вам: «системные партии» еще хуже ЕР, а гнуснее зюгановцев вообще никого нет.

Аркадий Бабченко:

В России в Сахе и в Приморье на выборах победили оппозиционные кандидаты. Либеральная часть ленты радуется - ура, мы ломим, гнутся шведы. Наконец-то сменяемость власти. Пошел посмотреть, что именно за кандидаты. Так и есть - коммунисты. Страна пришла к своему абсолютно естественному знаменателю - сталинисты против путинистов. Любители гулага против ворья. И либералы, хлопающие в ладошки от того, что на смену тем, кто их обворовывает, приходят те, кто их будет сажать. Ничего другого там нет и быть не может. Все надежды на то, что после Путина будет новая прекрасная свободная Россия будущего - инфантильные фантазии. После Путина будет новый мини-сталин. Как я и говорил - если там сейчас провести действительно свободные честные выборы - победит Жириновский. Ну их <к чёрту> с такой сменяемостью власти.

Армия, ров с крокодилами, сильное работоспособное государство, пулеметные вышки по периметру.

Запасы дуста.

Иначе крышка.

Пётр Милованов:

Ничего хорошего от губера коммуняки я не жду.

Но появился очередной аргумент против тезиса "власть сменится не на выборах".

Но аргумент как появился, так и исчез. При обработке последней небольшой части бюллетеней начались форменные чудеса.

Денис Парфёнов:

Дорогие товарищи, я был не прав. Я допустил непозволительную роскошь: объявил о победе нашего кандидата на выборах губернатора Приморского края до оглашения окончательных итогов. Я недооценил степень мерзости и безумия, в которые впала власть.

Мы вполне уверенно лидировали на протяжении почти всего подсчета голосов. На момент, когда было обработано 95,1% протоколов, голоса распределялись так

51,61% — Ищенко (КПРФ), 45,79% — Тарасенко (Единая Россия). В этот момент власти приостановили введение оставшихся протоколов в систему ГАС Выборы и приступила к переписыванию протоколов.

Да как! С размахом, от щедрот всей своей чёрной души! Магия цифр быстро начала творить чудеса: при обработке 99,03% протоколов УИК, расклад сил резко поменялся:

49,02% — Тарасенко, 48,56% — Ищенко. Все это сопровождалось и продолжается со страшными скандалами, переписываем протоколов, ограничением в правах членов ТИКов, потасовками, сообщают о пожаре в одном из избиркомов.

Делая все это, руководство региона, не без санкции по крайней мере части сил в федеральном центре, создало не только прецедент наглой и циничной фальсификации выборов.

Здесь мы видим явную узурпацию власти путём её насильственного удержания.

Сказать, что нарисованное преимущество в виде 1% - это пиррова победа, значит не сказать ничего.

Это полная деградация институтов власти, её авторитета и легитимности.

Это политический Чернобыль, который отравит ещё не одни выборы и будет и дальше способствовать нарастанию нестабильности и хаоса.

Очевидно, что руководители региона либо сошли с ума, либо сознательно создают политическую катастрофу. Налицо явный подрыв остатков легитимности института выборов. Ширма демократии, которую так старательно вывешивала всласть все последние годы, срывается подчистую, обнажая отвратительное мурло автократии и власти олигархии. Международное сообщество получило лишний повод размазать и без того не безупречную репутацию нашей страны.

А российскому народу власть не просто плюнула в лицо - его мнение она слила в унитаз.

Такими темпами Россия не дотянет до 2024 г. - политическая турбулентность разрушит систему власти ещё до кризиса транзита последней.

Борьба за сохранение нашего результата продолжается. Находкинский тик заседает во вторник в 10 утра

Давид Канкия:

МИНУС 5 ГОЛОСОВ! Результаты Андрея Ищенко упали на 5 голосов, а у Тарасенко выросли на 13 595 голосов при росте явки на 0,26%

Вообще-то это называется насильственный захват власти

Андрей Ищенко:

Сегодня поздней ночью, когда было обработано 95,74 % бюллетеней, я лидировал с солидным отрывом 5% (Ищенко - 229 171 голосов, 51,24% и Тарасенко - 206 454 голосов, 46,16% ), на утро магия чисел мне пророчит провал с отрывом меньше процента.

Друзья, у нас с вами воруют голоса, отстоим нашу победу сейчас!

Я объявляю бессрочную забастовку обманутых избирателей,

Приходите на Площадь Борцам за Власть Советов, отстоим нашу победу!

Сам я Объявляю бессрочную голодовку на Площади Борцам за Власть Советов во Владивостоке.

В данный момент юридическая служба КПРФ готовит иски в суд для опротестования итогов выборов по Артёму, Уссурийску, Находке и Владивостоку (Советский район). У нас есть полная доказательная база для этого.

Мы не уйдём, пока не увидим справедливых результатов выборов!

Приглашаю всех, кто меня поддержал принять участие. Только так мы сможем отстоять нашу победу! Ваш губернатор, Андрей Ищенко.

Максим Кукушкин:

Это просто вопиющий случай, таких наглых фальсификаций итогов выборов в России еще не было. Все произошедшее - циничный плевок действующей власти в лицо своему народу, с мнением которого она абсолютно не считается, уничтожая все доверие к самому институту выборов ради соблюдения своих интересов.

Я твердо уверен, что любая власть обязана уважать выбор своего народа и передавать руководящие полномочия тому кандидату, которого выбрали люди. Но в данной ситуации мы такого не видим и близко - народ выбрал коммуниста, а победу отдали единороссу. Это просто чудовищно и абсолютно недопустимо!

Александр Кынев:

Публичная на глазах всего честного народа фальсификация выборов в Приморье это как первая серия "Чёрного зеркала" про секс со свиньей в прямом эфире

Дмитрий Соколов-Митрич:

Надеюсь, организаторы приморских выборов получат красную карточку с пожизненной дисквалификацией. Иначе есть большая вероятность того, что болельщики выйдут на поле и набьют морду судье.

Аббас Галлямов:

Неужели Тарасенко - столь ценный кадр, чтоб можно было так дискредитировать избирательную систему?

Василий Кашин:

Ясно, что в Приморье надо все заново пересчитать вручную, а затем всех виновных в произошедшем бардаке жестоко и тщательно наказать.

Элла Панеях:

Интересно, а этим рисовальщикам подписей не приходит в голову, что чем меньше они допускают на выборы настоящую оппозицию, тем больший админресурс будет у каждого следующего обокраденного кандидата? И рано или поздно до уголовного дела кто-то из локальных фальсификаторов доиграется.

Сергей Смирнов:

Ахахахахахахахахаха

(это был мой комментарий как политолога про выборы в Приморье)

Леонид Сунгоркин:

Ну что уважаемые история выборов 2018 в Приморье показала что выбор народа это не главная цель выборов. Так какой вывод должны сделать мы с вами?

Сергей Ерженков:

Пора окончательно свернуть все эти сценические декорации - зачем лишние траты? - распустить труппу комедиантов, пелевинских <геев> и клоунов, имитирующих демократические выборы, и выступать перед зрителями с монологами. Одному. Как Тони Роббинс.

Илья Барабанов:

К истории в Приморье, где сейчас команда Сергея Владиленовича Кириенко вместе с местными бандитами переписала в последний момент результаты выборов, вспомнил мою любимую из регионального опыта.

В 2008-м меня занесло от Нью Таймса в Архангельск на выборы мэра. Прежнего главу города Донского тогда сажали за поддельный диплом, потом он открыл музей эротики на Арбате. И.о. поставили серого единоросса Павленко. Выборы он проиграл самовыдвиженке, местной предпринимательнице Базановой. Но когда надо было принимать власть, созваниваться с Москвой и полпредством, Базанова забухала и перестала отвечать на звонки. Утром к журналистам вышел синий глава избиркома и сказал дословно: «Ночью в здание проник неизвестный и часть бюллетеней порубил топором, победил кандидат Павленко».

С тех пор российские выборы удивить меня не могут. В 2015 году тот Павленко сменил либерального сенатора Добрынина в Совете федерации. А что стало с предпринимательцей Базановой я и не знаю.

Дмитрий Алексеев:

НЕТ! НЕТ! НУ НЕТ! Ну что же вы делаете?

Я голосовал за Тарасенко. Уверен, что он гораздо лучше Ищенко, как губернатор для Приморья. Но знаете что, можно проиграть выборы, можно потерпеть губернатором коммуниста, но нельзя проигрывать веру в справедливость и веру в закон.

Как смотреть людям в глаза, когда подсчет последнего 1% голосов вдруг полностью меняет результат выборов? Как сейчас вообще им рассказывать про выборы? Неожиданно, вместо проигрыша ВРИО Губернатора, в проигрыше оказались абсолютно ВСЕ!

Может еще не поздно, может можно не разрушать политическую систему России ради покрытия локальных неудач?

Владимир Слатинов:

приморские выборы имели шанс стать точкой отсчета в диверсификации Системы - через наделение КПРФ и отчасти ЛДПР статусом возможных носителей ресурсных кандидатов, возвращение реальной, пусть и ограниченной конкурентности, "выпуск пара" и проч.

но Система к этому не готова. возвращение ресурсных игроков на губернаторские выборы кардинально и довольно быстро изменит всю модель управления страной, межбюджетные отношения, систему принятия решений, а потом и госполитику.

играть в какую либо иную игру, кроме игры с "нулевой суммой" в Кремле не хотят, да и, видимо, уже и не могут

происходящее показывает нам, что плана "Б" у Кириенко нет, он действовал в прежней "володинской матрице", только добавил в нее некоторую (как ему кажется) осмысленность кадровой политики, стремясь сформировать реальный резерв для регионального управления (типичное "технократическое" решение)

но "машинка сломалась", "володинская версия" политсистемы больше не работает, а за неимением альтернативы и в условиях испуга от потери управляемости, политические менеджеры не нашли ничего иного как продавливать врио методом неприкрытой фальсификации.

видимо, нас ожидают схожие "победы" Шпорта и Орловой (Хакасию, очевидно, все же решили "отдать" КПРФ как очередное исключение из правил)

каковы будут последствия "побед" врио Хабаровского края и Владимирской области несложно догадаться - стремительная делегитимация власти - основной ожидаемый результат

представьте себе - каков завтра будет рейтинг Президента в Приморье!

а после возможной "победы" Орловой во Владимирской области?

и так далее

что со всем этим будет делать Кремль - неясно

сейчас ясно только то, что никакого "плана" у него нет

будут импровизировать по ходу, и "импровизация" эта не сулит нам ничего хорошего!

Дмитрий Гудков:

Стоит возмущаться, но только не удивляться: Приморье лишь доказало, что оно часть России. Как везде - так и там. Выборы нагло спёрли? А что, где-то иначе? Вот только на прошлой неделе: "Новичок", отравление Верзилова, «обращение» Золотова. Сегодня еще будет враньё Минобороны про Боинг.

Так что фальсификация в отдельно взятом регионе - просто часть системы. Где-то она работает изящнее, занимается карманным воровством. А где-то действует топорно, идёт на грабеж и изнасилование института выборов в прямом эфире на глазах у всей страны. И так было всегда. Мы забыли голодовку Шеина? Характерно, что коммунист тоже объявил голодовку.

Да какие вообще вопросы и претензии к стране, которая ведёт секретную войну с соседом? Выборы они украли... Никогда такого не было - и вот опять.

Выборы у нас давным-давно стали совсем не выборами. Способ прихода в политику (не во власть!) новых людей - да. Формирование гражданского общества - да. Расшатывание воровского режима - да. Но выборов как обновления власти - нет.

И хватит уже удивляться, что людоед опять напал на человека. Он людоед, работает людоедом, почему вы думаете, что он переквалифицируется в управдомы?

Но один вывод у меня все же будет: кончилась пора мирных митингов. Я вчера как раз выступил на таком в Питере. Говорю со сцены - а в ответ вижу, что ждут от меня не слов, а когда я позову перекрывать дороги или сразу на штурм Смольного. Загончики людям неинтересны, они туда больше не пойдут. И уж тем более не буду туда их звать я.

Раз нельзя ничего решить с помощью выборов или митингов, народ придумает более эффективные методы давления на власть, не сомневайтесь, он у нас непредсказуем и изобретателен.

Грабли для власти должны быть неожиданными. Кремлевские социологи, считающие проценты дерьма в обществе, работать не умеют - и отлично. Не надо им помогать. Можно идти на выборы, готовить людей к ним, к участию в политике, но не нужно рассчитывать на крупные электоральные победы при Путине.

А Приморью, ещё раз повторю, не удивляйтесь. Просто грабитель там обобрал младшего брата, ЕР - КПРФ. Это не наша битва, но симптом хороший: больной перед смертью обильно потел.

Элла Памфилова уже подключилась и обещала разобраться, но в эффективность её вмешательства мало кто верит.

Александр Сотник:

Путинская разбиралка подключилась. Сейчас математически докажет, что 2 + 2 = 146

Николай Травкин:

Не умаляя шулерства власти при подсчёте голосов, а токмо объективности ради, отметим.

-А чего голодовку то объявляешь, если цель твоя была продолжить политику Путина в Приморье? Вот она и продолжается.

Михаил Крутихин:

Невдомёк мне, из-за чего сыр-бор разгорелся.

Выборы где-то сфальсифицировали? Тоже мне сенсация. А что, в других местах честно проводили и честно голоса считали? Что изменилось-то?

Роман Попков:

Насчет удивительных выборов в Приморье.

Мы вели тут на днях полномасштабную войну у своих границ с применением полноценной войсковой группировки и целой армии наемников, с танками и "Градами" - и при этом наша власть отрицала факт этой войны, хотя весь мир знал. Но все равно мы, пережившие 2014 год, по поводу какой-то арифметики на выборах удивляемся, чудаки.