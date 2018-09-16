Саули Ниинистё: "Мы учитываем отношение России к НАТО"

Финляндия не будет подавать заявку на членство в НАТО в ближайшие годы из-за позиции Москвы. Об этом заявил президент Финляндии Саули Ниинистьо. "Русские ясно дали нам понять, что сейчас, глядя на нас, они видят финнов, но если мы вступим в НАТО, они будут видеть врагов. Это их позиция", – заявил финский лидер, которого цитирует издание "Европейская правда".

По словам Ниинисте, Финляндия и Россия должны иметь хорошие деловые отношения, поскольку являются соседями и имеют 1300 километров общей границы.

С Путиным финский лидер этого лета встретился дважды: сначала во время недавнего саммита Путина с Трампом в Хельсинки, а затем - в августе в Сочи. Ниинисте ранее заявил, что в случае необходимости вопрос вступления страны в НАТО должен быть вынесен на всенародный референдум. Возможное вступление Финляндии в НАТО спровоцировало бы на неопределенное время кризис в отношениях страны с Россией, говорится в отчете финского правительства.

По данным опросов, большинство финнов выступают против членства своей страны в НАТО. Финляндия среди первых осудила Россию за аннексию Крыма и придерживается принятых против России санкций.

Недавно министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Финляндия "втягивается" в НАТО. Министр обороны Финляндии Юсси Ниинисте отверг обвинения и сказал, что Шойгу использует этот "прием" для отвлечения россиян от пенсионной реформы.