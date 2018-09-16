В Н.Новгороде на презентации Moloko plus задержаны журналисты

На презентацию альманаха Moloko plus в Нижнем Новгороде пришли полицейские. Правоохранители заявили, что к ним поступило заявление о распространении экстремистской литературы. Они задержали журналистов Павла Никулина, Софико Арифджанову, Михаила Шубина и нескольких посетителей, сообщает "Медиазона".

Из бибилиотеки бара «Подсобка», в котором должна была состояться презентация, забрали книги. Журналист Михаил Шубин сказал «Медиазоне», что с ним в отдел полиции №7 доставили авторов Moloko plus Павла Никулина и Софико Арифджанову, а также посетителя презентации Василия Тименкова. С ними в отдел также приехал друг Тименкова, он не задержан.