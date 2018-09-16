В бундестаге усомнились в желании ВАДА бороться с допингом

Председатель комитета бундестага по делам спорта Дагмар Фрайтаг раскритиковала возможное восстановление аккредитации Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

В интервью информагентству SID, опубликованном 16 сентября, Фрайтаг заявила, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA), "очевидно, сделало России своего рода предложение, чтобы смягчить условия" для восстановления прав РУСАДА. WADA идет на поводу у тех спортивных функционеров, "которые целенаправленно готовили этот шаг", убеждена социал-демократ. Это вновь порождает сомнения в намерении руководства WADA действовать исключительно в интересах чистых атлетов, – заявила Дагмар Фрайтаг.

14 сентября WADA направило исполкому рекомендацию по восстановлению РУСАДА, лишенного аккредитации с ноября 2015 года из-за допингового скандала. В документе говорится, что восстановление возможно через три года. Глава Американского антидопингового агентства (USADA) Трэвис Тайгарт подверг этот шаг жесткой критике. Национальное антидопинговое агентство Германии (NADA) назвало его "неожиданным" и "недоступным для понимания".