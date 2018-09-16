Из британского Солсбери сообщают о новом подозрительном отравлении

Из английского города Солсбери, где в марте произошла попытка отравления бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, поступают сообщения о новом подозрительном инциденте.

По информации британских СМИ, в воскресенье вечером полиция блокировала район, прилегающий к ресторану Prezzo – после того, как оттуда с симптомами отравления были вывезены двое посетителей – мужчина и женщина. Оба они доставлены в местную больницу и пребывают в сознании.

Другая посетительница ресторана сообщила в Твиттере, что госпитализированные были "русскими". Официальных подтверждений этой информации нет.

Город Солсбери стал широко известен за пределами Великобритании после того, как 4 марта этого года бывший сотрудник ГРУ РФ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены с помощью нервно-паралитического вещества "Новичок", разработка которого велась еще в Советском Союзе. Лондон утверждает, что покушение организовал Кремль, и возложил ответственность за произошедшее на руководство России. Москва обвинения отвергает.

По данным британских властей, покушение совершили два агента российской военной разведки, известные под именами Александр Петров и Руслан Боширов. Президент России 12 сентября заявил, что Петров и Боширов – гражданские лица и что они известны российским властям. 13 сентября телеканал RT вышел в эфир с интервью с двумя людьми, которые представились Петровым и Бошировым. На вопрос о том, что они делали в марте в Солсбери, оба ответили, что ездили туда как туристы посмотреть на кафедральный собор. Они отрицают причастность к российской разведке, а также инциденту, связанному с применением нервно-паралитического вещества типа "Новичок" в Солсбери.

Позднее СМИ со ссылкой на британскую разведку сообщили, что подозреваемые в отравлении Скрипалей дали интервью RT в качестве "наказания" за допущенные ошибки.

В июле "Новичком" случайно отравились еще двое местных жителей, которые нашли пузырек с ядом, замаскированный под бутылочку духов. Одна из пострадавших, 44-летняя Дон Стерджесс, скончалась.