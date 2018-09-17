Сторонники кандидата от КПРФ собрались у администрации Приморья

Несколько десятков сторонников КПРФ пришли к зданию администрации Приморского края во Владивостоке в знак протеста против итогов второго тура губернаторских выборов. Об этом сообщает "Интерфакс". Они держат в руках красные флаги и плакаты. Вход в здание охраняет полиция.

Накануне неожиданно проигравший во втором туре выборов кандидат в губернаторы Приморского края от КПРФ Андрей Ищенко анонсировал бессрочную забастовку обманутых избирателей во Владивостоке. Ищенко также объявил голодовку. Об этом он написал в фейсбуке.

После подсчета 99,1 процента избирательных бюллетеней временно исполняющий обязанности губернатора кандидат от "Единой России" Андрей Тарасенко набрал 49,55 процентов голосов, обогнав кандидата от КПРФ Андрея Ищенко, который получил 48,06 процентов.

При этом весь день, вплоть до последних минут, на выборах лидировал Ищенко. Так, после подсчета 95 процентов бюллетеней, Тарасенко проигрывал Ищенко почти 6 процентов голосов.

Пресс-секретарь партии Александр Ющенко сообщил РБК, что партия итоги выборов признавать не собирается. "Это беспредел не только в отношении Приморского края, это беспредел в отношении всей страны, всей политической системы и даже в отношении руководства страны", — сказал он.

КПРФ заявила о грубой фальсификации результатов голосования.По информации партии, в Уссурийске на участке 2846 в ГАС "Выборы" указали, что за Тарасенко проголосовали 1347 человек, а за Ищенко — 216. При этом, как свидетельствуют копии протоколов с участка, на самом деле речь идет о 247 и 219 голосах соответственно, заявили в КПРФ. В Артеме наблюдатели от партии объявили забастовку из-за того, что им отказались показать итоговый протокол.

На некоторых участках, по данным ГАС "Выборы", за Тарасенко проголосовали 100 процентов избирателей, при этом на соседних участках этот показатель в несколько раз ниже.

В Центральной избирательной комиссиии зменение расклада голосов в пользу кандидата от "Единой России" объяснили "опережающим" подсчетом бюллетеней. Данные отдаленных районов края вводили позже всего, так как информация оттуда пришла в последний момент, заявил РБК представитель ЦИК.

Глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что официальные итоги выборов будут подведены после рассмотрения всех жалоб.