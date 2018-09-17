Посетителям ресторана в Солсбери стало плохо не из-за "Новичка"

Причиной плохого самочувствия двух посетителей ресторана в британском городе Солсбери был не нервно-паралитический яд "Новичок". Об этом сообщила полиция графства Уилтшир.

Накануне вечером в ресторан Prezzo, расположенный на центральной улице города, вызвали полицию, когда ужинавшей там паре стало неожиданно плохо. Пострадавших госпитализировали. Причина ухудшения их состояния пока не установлена. Их имена не называются, известно только, что мужчине 40 с лишним лет, а женщине - за 30.

Полицейские присвоили инциденту статус особой важности, в связи с недавними событиями в городе и опасениями, что пара могла подвергнуться воздействию неизвестного вещества. Ресторан по-прежнему оцеплен полицией. Свидетели сообщали, что на месте происшествия видели сотрудника в костюме химической защиты.

4 марта в Солсбери с помощью нервно-паралитического вещества "Новичок", разработка которого велась еще в Советском Союзе, были отравлены бывший двойной агент Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Лондон утверждает, что покушение организовал Кремль, и возложил ответственность за произошедшее лично на президента России Владимира Путина. Москва обвинения отвергает.В июле "Новичком" случайно отравились еще двое жителей британского города Эймсбери , которые нашли пузырек с ядом, замаскированный под флакон духов. Одна из пострадавших, 44-летняя Дон Стерджесс, умерла.