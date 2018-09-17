"Голос" призвал власти расследовать жалобы на выборах в Приморье

Общественное движение в защиту прав избирателей "Голос" серьезно обеспокоено сообщениями о массовых фальсификациях на губернаторских выборах в Приморском крае. "Если искажение воли граждан, выраженной при голосовании, действительно имело место, то следует воспринимать происходящее, как незаконный захват и удержание власти", - говорится в заявлении, обнародованном в понедельник на сайте организации.

В документе отмечается, что на протяжении почти всего периода подсчета голосов вечером 16 сентября и до утра 17 сентября лидировал кандидат от КПРФ Андрей Ищенко. Его отрыв от исполняющего обязанности главы региона, кандидата от "Единой России" Андрея Тарасенко достигал 7 процентов голосов.

Однако ситуация радикально поменялась рано утром 17 сентября, когда в систему ГАС "Выборы" уже было введено почти 99 процентов протоколов. После этого процент введенных протоколов увеличился на 0,26 процентных пункта (что составляет порядка 4 протоколов) и количество голосов, отданных за Тарасенко, увеличилось на 13 595 (при этом на участковой избирательной комиссии может быть зарегистрировано не более трех тысяч избирателей). Одновременно количество голосов, поданных за Ищенко (КПРФ), сократилось на 5, что могло произойти из-за введения повторных протоколов, отмечают правозащитники. Примерно в то же время в протоколах целого ряда избирательных комиссий действующий губернатор получил 90 - 100 процентов голосов избирателей, говорится в заявлении в заявлении.

Движение "Голос" призывает избиркомы и правоохранительные органы безотлагательно провести объективное и открытое рассмотрение всех поступивших жалоб и обеспечить публичный повторный подсчет голосов на избирательных участках.

Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова заявила, что ЦИК намерена тщательно разобраться с подсчетом голосов на выборах губернатора в Приморье, и только после этого подведет окончательные итоги кампании.