В ЕСПЧ подана первая жалоба от задержанного за акцию 9 сентября

Сотрудник штаба Алексея Навального в Красноярске Мария Маковозова подала жалобу в Европейский суд по правам человека в связи с арестом за состоявшуюся 9 сентября акцию против повышения пенсионного возраста. Она не подавала уведомления о проведении мероприятия, но суд признал Маковозову его организатором и арестовал на 10 суток.

Активистку задержали ещё 6 сентября— за три дня до не согласованного властями митинга — и отправили под арест за организацию несанкционированного публичного мероприятия. При этом уведомление о проведении акции подавал другой человек. По словам адвоката Владимира Васина, Маковозову признали организатором акции на основании "никем не заверенных и плохо читаемых скриншотов из социальных сетей" о предстоящем митинге.

О первой жалобе в ЕСПЧ по акции 9 сентября сообщила "Апология протеста". В заявлении отмечается, что власти, таким образом, воспрепятствовали участию Маковозовой в мирной акции, что не позволило ей выразить свое отношение к общественно важной теме. Действия властей были также направлены на сдерживание и устрашение возможных участников митинга.

9 сентября, в единый день голосования сторонники Алексея Навального провели всероссийскую акцию протеста против повышения пенсионного возраста. Задержания и аресты накануне акции происходили в разных регионах России. В ходе митингов 9 сентября в Сибири и на Дальнем Востоке, по данным штаба Навального, были задержаны около 100 человек.