Столтенберг: НАТО может применить пятую статью в ответ на кибератаки РФ

В ответ на кибератаку со стороны России НАТО может применить Пятую статью Устава Североатлантического союза — меру о коллективной обороне. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического союза Йенс Столтенберг в интервью порталу Axios. Он уточнил, что эта норма не может быть задействована автоматически. Ее реализация будет зависеть от характера хакерской атаки, сказал глава организации.

Столтенберг отказался конкретизировать условия применения Пятой статьи, чтобы не давать потенциальным противникам преимущество.

Столтенберг ответил на вопрос о том, как воспринимать недавнее заявление президента США Дональда Трампа, который усомнился, следует ли союзникам встать на защиту Черногории — самого молодого члена НАТО — в случае, если она подвергнется нападению. Генсек Североатлантического союза заверил, что США остаются "полностью привержены Пятой статье" в отношении Подгорицы. По его словам, об этом свидетельствуют реальные действия Вашингтона.

Согласно Пятой статье договора НАТО, вооруженное нападение на одного или нескольких членов союза будет рассматриваться как атака на всех союзников. Эта норма использовалась лишь один раз — после террористических атак 11 сентября 2001 года. В декабре 2015 года союзники договорились о возможности применить Пятую статью в ответ на "гибридные атаки", в которых ранее страны Запада обвинили Москву.