Кандидата в Верховный суд США обвинили в домогательствах

Избрание Бретта Кавано новым судьей Верховного суда США оказалось под угрозой - после того, как против него было выдвинуто обвинение в сексуальных домогательствах.

Сенатор-демократ Барбара Файнстайн некоторое время назад заявила, что у нее есть письмо от женщины с рассказом о неподобающем поведении Кавано. Она, однако, не называла имя женщины. Оно было названо накануне газетой Washington Post, которая опубликовала утверждения профессора психологии Кристин Форд. По ее словам, Кавано приставал к ней, будучи пьяным, более 30 лет назад, когда они оба учились в старших классах средней школы. Она утверждает, что будущий судья силой пытался сорвать с нее одежду.

Сам судья Кавано отрицает эти утверждения. Сторонники Дональда Трампа, выдвинувшего его кандидатуру в Верховный суд, поддерживают его, в то время как демократы требуют отложить голосование по кандидатуре Кавано в Сенате до расследования утверждений Кристин Форд. Сенатор-республиканец Джефф Флейк, известный критик Трампа, также заявил, что необходимо дать женщине, обвиняющей Кавано в домогательствах, возможность донести свою позицию до Сената. Его позиция может оказаться решающей - комитет Сената планировал голосование по кандидатуре Кавано на 20 сентября, однако теперь оно может быть перенесено.

Бретт Кавано известен своими консервативными взглядами. Дональд Трамп внес его кандидатуру вместо ушедшего в отставку судьи Энтони Кеннеди. Демократы опасаются, что, если его изберут в Верховный суд, высший судебный орган США может вернуться к консервативной трактовке конституции, и в частности пересмотреть законодательство об абортах.