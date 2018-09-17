Мэй допустила возможность "жесткого Брекзита"

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что убеждена, что парламент поддержит соглашение о выходе Британии из ЕС, которое, как она надеется, будет основываться на выдвинутых британским кабинетом ранее предложениях.

Однако, как подчеркнула Мэй в интервью Би-би-си, если это соглашение будет отвергнуто, единственным решением будет выход Британии из ЕС без соглашения - так называемый "жесткий Брекзит".

По словам Мэй, угроза "жесткого Брекзита" должна побудить ЕС к продолжению переговоров и принятию ее плана.

Консервативная партия Терезы Мэй имеет большинство в парламенте только благодаря поддержке ирландских юнионистов. При этом часть консерваторов выступает против "жесткого Брекзита", а другая часть во главе с бывшим министром иностранных дел Борисом Джонсоном - против плана Мэй, в котором, как они считают, содержится много уступок Евросоюзу.

Такой расклад сил заставляет многих комментаторов предполагать, что премьер может не добиться одобрения в парламенте соглашения с ЕС, даже если оно будет достигнуто.