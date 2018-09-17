Пентагон призвал РФ не влиять на решение Македонии о членстве в НАТО

Министр обороны США Джеймс Мэттис потребовал от России отказаться от попыток влиять на возможное решение о вступлении Македонии в НАТО и Евросоюз, передает Reuters.

30 сентября состоится референдум о смене названия страны на Северную Македонию. Это шаг откроет ей юридический путь к членству в Североатлантическом союзе и ЕС. США обвинили Москву в кампании, направленной на отрицательный итог предстоящего плебисцита. По мнению Вашингтона, с этой целью Россия пытается подкупить местных чиновников, а также пытается снизить явку путем дезинформации, частью которой являются сообщения о том, что Америка якобы с безразличием относится к интересам Македонии.

Глава Пентагона выразил уверенность в том, что Москва уже "перевела средства" в эту страну для проведения там подрывной кампании. Об этом он заявил журналистам по пути в Скопье, где собирается встретиться с премьер-министром страны и министром обороны, а также с президентом Георге Ивановым, который выступает против членства страны в НАТО.

Ранее посол Москвы в Скопье заявлял, что Македония может стать "законной целью" России в случае, если отношения между НАТО и Кремлем продолжат ухудшаться. В июле Греция выслала двух российских дипломатов и запретила еще двум россиянам въезд в страну за попытку подкупить чиновников и спровоцировать демонстрации, чтобы помешать македонской и греческой сторонам заключить договор о возможности переименовать Македонию. Россия категорически отвергла эти обвинения.

Согласно опросам, более 50 процентов македонцев поддержат смену названия страны, равно как и решение о вступлении страны в Североатлантический союз.