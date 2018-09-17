Минобороны РФ: "Боинг" был сбит ракетой, принадлежавшей Украине

Министерство обороны России отрицает причастность российского зенитно-ракетного комплекса "Бук" к гибели малайзийского "Боинга" над Донбассом 17 июля 2014 года.

На брифинге представителей российского ведомства в Москве начальник Главного ракетно- артиллерийского управления Минобороны России Николай Паршин заявил, что российским военным удалось установить по номеру соплового блока и двигателя ракеты, которой, по данным Международной следственной группы, был сбит "Боинг", учетный номер самой этой ракеты. По словам российского военного, эта ракета в декабре 1986 года была отправлена в войсковую часть 20152, расположенную в Тернопольской области Украины. Утверждается, что эта воинская часть не была расформирована, ракеты не вывозились в Россию. Ныне, как утверждают российские военные, эта часть называется 223-м зенитно-ракетным полком и участвовала в боевых действиях на востоке Украины.

Российские военные также утверждают, что видеозаписи с российским "Буком" в Донбассе, которые были опубликованы Международной следственной группой, были сфальсифицированы. Они ссылаются на несоблюдение в видеозаписи закона линейной перспективы.

По словам российских военных, у них также есть аудиозапись разговора украинских военнослужащих, сделанная в 2016 году. Они утверждают, что эта запись свидетельствует о причастности Украины к гибели "Боинга". На ней якобы полковник украинских вооруженных сил, говоря о военных учениях, требует ввести запрет на полеты, чтобы не получилось как с малайзийским "Боингом". Как эта фраза доказывает причастность Украины к трагедии, российские военные не пояснили.

Комментария украинской стороны и Международной следственной группы по поводу сегодняшних заявлений минобороны России пока нет.

Ранее международная следственная группа, которую возглавляют Нидерланды, пришла к выводу, что пассажирский "Боинг", на борту которого были 298 человек, был сбит ракетой, выпущенной из зенитно-ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего российской армии и выпущенной с территории под контролем поддерживаемых Россией сепаратистов. Все, кто был на борту самолета, погибли.