Алёхина: состояние Верзилова остается прежним, он видит и слышит

Состояние здоровья участника группы Pussy Riot и руководителя издания "Медиазона" Петра Верзилова, который был доставлен на лечение в Германию, остается прежним. Диагноза пока нет. Об этом рассказала РБК участница группы Мария Алёхина. Он видит и слышит, отметила она, добавив, что информация об ухудшениях - старая.

В свою очередь, гражданская жена Верзилова Вероника Никульшина накануне сообщила о том, что ему стало лучше, и похвалила врачей берлинской университетской клиники Шаритэ.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на двух друзей Верзилова сообщило о том, что его состояние здоровья сильно ухудшилось после того как его перевезли на лечение в Берлин. По данным агентства, Верзилов потерял слух, зрение и способность ходить.

Петр Верзилов попал в реанимацию в Москве 11 сентября с ухудшением зрения, речи и моторики. Его близкие не исключали отравление медикаментами. Одни источники утверждали, что врачи не обнаружили у него в крови никаких подозрительных веществ и высказали предположение, что у больного "предынсультное состояние". Другие – что врачи диагностировали у него отравление большой дозой холинолитиков, которые блокируют нейромышечные передачи.

15 сентября Верзилова привезли на лечение в Берлин при поддержке правозащитной организации Cinema fоr Peace.