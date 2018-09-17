Порошенко приостановил действие Договора о дружбе с Россией

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о приостановлении действия договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией. Тем самым он ввел в действие документ, ранее одобренный Советом национальной безопасности и обороны.

Глава МИД страны Павел Климкин заявил, однако, что для юридического прекращения действия договора потребуется решение Верховной рады, поскольку именно парламент ратифицировал этот документ 20 лет назад. Об этом сообщает "Европейская правда". Отмечается, что в ближайшее время Рада рассмотрит соответствующую инициативу. Климкин также анонсировал пересмотр всех соглашений с Россией.

Договор о дружбе был подписан 31 мая 1997 года сроком на 10 лет с последующей автоматической пролонгацией. Он вступил в силу 1 апреля 1999 года. Документ закреплял принципы стратегического партнерства, нерушимость существующих границ и уважение территориальной целостности между сторонами.

В 2014 году Россия аннексировала часть украинской территории – полуостров Крым, а затем, как считают Киев и западные страны, оказала поддержку сепаратистам в Донбассе. Украина утверждает, что российские военные прямо вступили в боевые действия и до сих пор остаются в Донбассе. Тем самым, считает Киев, Москва нарушила договор о дружбе. Россия отрицает вооруженную поддержку сепаратистов, а аннексию Крыма называет "воссоединением".

В Кремле решение украинской стороны называли неразумным, высказывая мнение, что оно ухудшает отношения между странами.