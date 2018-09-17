Экзархи: вопрос об автокефалии Украинской церкви "уже решен"

Процесс предоставления Украинской православной церкви автокефалии "уже начался". Об этом заявили в понедельник на встрече в Киеве с президентом Украины Петром Порошенко два представителя (экзарха) Константинопольского патриархата, которых патриарх Варфоломей на прошлой неделе направил на Украину.

Экзархи - архиепископ Даниил Памфилийский и епископ Иларион Эдмонтонский - заявили, что вопрос об автокефалии, то есть полной самостоятельности украинской церкви, является "уже решенным", и теперь необходимо его надлежащим образом оформить. По их словам, они готовы встретиться с деятелями различных православных общин Украины, чтобы способствовать единству верующих в стране.

Русская православная церковь, которая считает Украину своей канонической территорией, резко отреагировала на решение Константинопольского патриарха направить на Украину экзархов. Синод РПЦ принял решение отказаться от поминовения патриарха Варфоломея в молитвах, а также приостановить членство в структурах, возглавляемых Константинопольским патриархатом.

На Украине сейчас действуют несколько православных религиозных организаций, крупнейшие из которых - Украинская православная церковь (Московского патриархата), Украинская православная церковь (Киевского патриархата), Украинская автокефальная православная церковь. Президент Украины Петр Порошенко и Верховная Рада ранее обратились к Константинопольскому патриарху с просьбой содействовать созданию единой автокефальной украинской православной церкви.