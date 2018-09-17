"Нам нужно срочно повышать уровень знаний в области ленинизма. Всё, о чем мы говорим – кризис империализма, межимпериалистические конфликты, война, политическая стратегия и тактика – всё это вопросы ленинизма. Нам следует куда глубже изучать марксизм-ленинизм".

Это не тезисы какого-нибудь советского партийного вождя или оратора середины прошлого века. Эти слова написаны в 2017 году Эндрю Мюрреем – британским левым политиком, одним из главных и наиболее близких советников лидера Лейбористской партии Джереми Корбина. Служба безопасности Украины запретила Мюррею на три года въезд на территорию страны, заявив, что Мюррей представляет собой угрозу украинской национальной безопасности, поскольку является "частью глобальной пропагандистской сети Путина, который продает российскую ложь, особенно в отношении Крыма и войны на востоке Украины".

Кто такой Эндрю Мюррей? Ему 60 лет, и у него нестандартная биография. Дедушка Мюррея, Артур Хоуп, 2-й барон Ранкиллур, консервативный политик, в 1940-е годы был предпоследним колониальным губернатором провинции Мадрас (или Мадрасского президентства) в Индии. Внук пошел не в деда: с юности Эндрю Мюррей увлекался радикальными левыми идеями и вступил в компартию Великобритании, когда ему еще не было и двадцати. Большую часть своей профессиональной карьеры он занимался журналистикой. Среди мест работы Мюррея значится не только знакомый всем, кто изучал английский язык в СССР, орган британских коммунистов газета Morning Star (она существует до сих пор, и Мюррей до сих пор туда пописывает), но и предшественник "России сегодня" – советское Агентство печати "Новости" (АПН).

Эндрю Мюррей (на фото слева) и Джереми Корбин:

Из коммунистов в лейбористы Мюррей подался только в 2016 году, когда лидером крупнейшей левоцентристской партии Великобритании был неожиданно избран Джереми Корбин, при котором партия совершила резкий идеологический поворот влево. С Корбином Мюррея связывают давние дружеские отношения. Вскоре старый коммунист стал одним из ведущих советников лидера оппозиции. Они сотрудничали и ранее: Корбин был главой общественной организации Коалиция "Останови войну" (Stop the War Coalition, StWC), а Мюррей – его заместителем. Именно под их началом на сайте StWC в июле 2014 года, через пару дней после того, как над Донбассом был сбит малайзийский "Боинг" МН17, была опубликована статья под заголовком "Скатываемся ли мы к мировой войне, как 100 лет назад?". В ней трагедия рейса МН17 сравнивалась с убийством австрийского эрцгерцога Франца Фердинанда летом 1914 года, ставшим поводом для начала Первой мировой. При этом в провоцировании войн по всему миру анонимный автор статьи (по данным британской прессы, написанной Мюрреем) обвинял исключительно Запад и намекал на возможную ответственность Украины за гибель "Боинга".

Это были не первые высказывания Эндрю Мюррея, вызвавшие неоднозначную реакцию политиков и СМИ. На теракты 11 сентября 2001 года в США он отреагировал следующим образом: "Империализм – это терроризм сильных, днем и ночью подпитывающий месть слабых". За Мюрреем также числятся похвалы Сталину (при котором трудящимся якобы жилось лучше, чем в те же времена на "буржуазно-империалистическом" Западе), призывы к "солидарности" с северокорейским режимом и поддержка действий Кремля в отношении Украины после 2014 года. В последнем случае Мюррей перешел от идеологических деклараций к действиям, основав группу под названием "Солидарность с антифашистским сопротивлением на Украине" (SARU). Очевидно, именно деятельность этой группы привлекла к Мюррею внимание СБУ.

Империализм – это терроризм сильных, днем и ночью подпитывающий месть слабых

SARU – ее сайт проявлял последние признаки активности в 2016 году – занималась пропагандой на Западе деятельности ряда ультралевых украинских группировок – в частности, позиционировавшей себя как коммунистическая молодежная организация группы "Боротьба". Мюррей и его единомышленники описывали конфликт на востоке Украины как "войну, развязанную киевским правительством против людей, борющихся за свое право на самоопределение". Украинские власти изображались в публикациях SARU как марионетки США, Евросоюза и НАТО. В конце 2016 года украинские хакеры из так называемого Киберальянса опубликовали материалы, полученные в результате взлома электронной почты приемной помощника президента России Владислава Суркова. Тогда стало ясно, что многие "клиенты" SARU, в частности "Боротьба", поддерживали, назовем это так, плодотворные рабочие контакты с администрацией президента РФ, зачастую действуя в соответствии с посланными им "методическими указаниями". Выяснилась и любопытная деталь, касающаяся упомянутого выше текста на сайте Stop the War Coalition о малайзийском "Боинге": риторические приемы, использованные в нем – в частности, сопоставление этой катастрофы с сараевским убийством 1914 года – совпадали с рекомендациями, передававшимися тогда из Москвы украинским "товарищам" о том, как следует реагировать на случившееся.

Решение о запрете Эндрю Мюррею въезда на Украину было принято Киевом еще в июне, но стало достоянием гласности только сейчас. Сам помощник лидера лейбористов отреагировал на него через своего представителя: "Эндрю полностью отвергает предположения о том, что он является частью так называемой пропагандистской сети. Он часто критикует Путина и его правительство. Он никогда не был на Украине, и у него нет планов такой поездки". Что касается критики Путина, то в каком-то смысле Мюррей действительно ею занимается: так, участвуя в одной из программ российского англоязычного телеканала RT, он заметил, что "Россия – капиталистическая страна, и как таковая не бросает идеологического или системного вызова [капитализму], как это делал Советский Союз". С точки зрения многолетнего коммуниста, каковым является Эндрю Мюррей, это высказывание, наверное, можно считать критическим.

Весьма возможно, что у Мюррея есть проблемы не только с украинскими, но и с британскими спецслужбами. The Times пишет о том, что ему до сих пор не дали специальный допуск в парламент, положенный помощникам и советникам депутатов. Тем не менее в парламенте он появляется, в связи с чем в отношении его шефа Джереми Корбина начата официальная проверка. На Корбина Мюррей официально работает полтора рабочих дня в неделю. Сам лидер лейбористов никаких знаков недоверия своему советнику в связи с последними событиями не выказывал. Более того, его взгляды на украинский конфликт и политику Кремля не слишком отличаются от того, что говорит Мюррей.

Бывший лейбористский премьер Тони Блэр недавно посетовал на то, что при Корбине его партия стала "совсем другой, и трудно сказать, обратим ли этот процесс". Как бы то ни было, ни резкое полевение лейбористов, ни сталинисты в окружении Джереми Корбина, ни симпатии к Кремлю не мешают значительной части британского электората симпатизировать левым. По данным последних опросов общественного мнения, обе ведущие партии – правящие консерваторы и лейбористы – идут "ноздря в ноздрю": за каждую из них готовы проголосовать около 40% избирателей.