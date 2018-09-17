Сторонницу Навального, страдающую эпилепсией, не пускают к врачам

В Екатеринбурге волонтера штаба Навального Ирину Норман, арестованную на 15 суток по обвинению в повторном нарушении порядка проведения митинга, не пускают к врачам.

Администрация спецприемника, в котором отбывает наказание Норман, отказалась назначить ей медицинское освидетельствование. О нем просила сама арестованная, чтобы документально доказать, что ей требуются лекарства и специальный режим. Освидетельствование должно было выявить, что девушка страдает эпилепсией и не может находиться под арестом по состоянию здоровья.

​Юрист "Открытой России" Юлия Федотова, представляющая интересы Норман, рассказала, что еще 14 сентября подала заявление о прекращении ареста своей подзащитной в Кировский районный суд, но до сих пор не получила ответа.

​Ирину Норман арестовали 9 сентября после акции против повышения пенсионного возраста, организованной штабом Алексея Навального. В первую же ночь в спецприемнике состояние ее здоровья резко ухудшилось, ее пришлось госпитализировать.

При этом судья Кировского суда, который дал Норман 15 суток, заявил, что если бы у девушки не было заболевания, ей бы грозил месяц ареста.