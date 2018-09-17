Хейли: Россия нарушает режим санкций против КНДР

Россия "грубо нарушает" международные санкции, введенные против Северной Кореи в связи с ракетно-ядерной программой Пхеньяна. Об этом заявила на заседании Совета Безопасности ООН в понедельник посол США в ООН Никки Хейли.

В частности, по словам американского представителя, Россия способствует получению КНДР продуктов нефтепереработки, поставки которых Пхеньяну, согласно режиму санкций, запрещены. Хейли утверждает, что речь идет не об отдельных нарушениях, а о систематической политике.

Ранее Соединенные Штаты ввели санкции против ряда российских компаний, обвинив их в нарушении режима санкций против КНДР.

На заседании Совета Безопасности обсуждается ядерная программа Северной Кореи. Представители ООН отмечают, что есть свидетельства того, что она по-прежнему развивается - несмотря на недавно объявленный отказ Пхеньяна от ядерных испытаний.