В Москве задержали художницу во время акции против пыток

В Москве на Новом Арбате во время акции против пыток задержана художница Катрин Ненашева, сообщает "ОВД-Инфо". Вместе с ней задержана помогавшая ей девушка. Их доставили в отдел полиции по Арбату.

Ранее Катрин Ненашева объявила, что с перформансом против пыток она будет появляться в разных местах Москвы.

14 сентября Ненашева провела акцию на улице Мясницкая. Художница поместила себя в металлическую клетку, плотно обернутую целлофаном. На клетке было написано, что в ней "находится тело, которое пытали", и что "пытки в России происходят ежедневно — за закрытыми дверями тюрем, полицейских участков, психоневрологических интернатов, психиатрических больниц".

В мае этого года Ненашеву задержали органы безопасности непризнанной Донецкой народной респбулики, когда она приехала в Донецк навестить своих родственников. По словам художницы, в течение нескольких дней ее держали в неизвестном помещении, избивали и подвергали пыткам.