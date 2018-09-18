В Пхеньяне начался третий саммит КНДР и Южной Кореи

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин во вторник прибыл в Пхеньян с трехдневным визитом. В аэропорту его лично встретил лидер КНДР Ким Чен Ын. Это первый визит южнокорейского президента в Северную Корею за последние 11 лет.

Мун Чжэ Ин и Ким Чен Ын отправились в одном автомобиле в резиденцию для почетных гостей "Пэкхвавон", где сегодня начнется первый раунд переговоров. На повестке дня - прекращение ядерной программы КНДР, развитие межкорейских отношений и продвижение диалога между Пхеньяном и Вашингтоном.

Это третий саммит лидеров двух корейских государств за год. Первые две встречи прошли в апреле и мае. На апрельском саммите Мун Чжэ Ин и Ким Чен Ын объявили о намерении подписать мирный договор, который официально положит конец состоянию войны между двумя странами. Также Пхеньян и Сеул объявили о начале работ над полным ядерным разоружением на Корейском полуострове. Лидеры Южной Кореи и КНДР также встретились в мае в Сингапуре незадолго до американо-северокорейского саммита, который состоялся 12 июня в Сингапуре.