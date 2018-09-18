Первым космическим туристом SpaceX стал японский миллиардер

Японский миллиардер, коллекционер искусства Юсаку Маэдзава станет первым космическим туристом, который облетит Луну на ракете компании SpaceX. Об этом сообщается в твиттере частной космической компании.

Полет на ракете-носителе Big Falcon Rocket состоится в 2023 году. Во время экспедиции, которая продлится неделю, ракета приблизится к Луне на расстояние около 200 километров, после чего вернется на Землю.

Маэдзава заявил, что пригласит на борт от шести до восьми деятелей искусства со всего мира. В частности, к Луне отправятся художник, музыкант, модельер и режиссер. Кого именно, он не уточнил. Сумму, которую японский миллиардер заплатит за полет к Луне, компания Илона Маска SpaceX не раскрывает.

В течение всей истории освоения космоса только 24 человека побывали на Луне. Причем с 1972 года, когда американская миссия "Аполлон-17" высадилась на Луну, туда никто не летал.

Частная космическая компания SpaceX объявила об открытии туристических полетов к Луне в феврале 2017 года. Ожидалось, что первый полет вокруг Луны совершат в 2018 году, однако запуск отложили.