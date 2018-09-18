Во Владивостоке на 13 участках в Советском районебыли отменены результаты голосования во втором туре выборов губернатора Приморского края. Такое решение приняла территориальная избирательная комиссия из-за эвакуации во время подсчета голосов. Там посчитали, что какие-то документы могли быть утрачены. Об этом сообщил член ТИК Сергей Иванович.

По его словам, все участковые комиссии сдали документы около четырех утра, и результаты были внесены в систему ГАС "Выборы". По этим 13 участкам данные не загрузили. Иванович рассказал, что около 7 утра в территориальную избирательную комиссию прибыли сотрудники Государственной противопожарной службы в противогазах и обмундировании и попросили эвакуироваться. При этом он отметил, что результаты с этих участков до сих пор не введены в ГАС "Выборы".

Второй тур выборов губернатора Приморского края состоялся 16 сентября. На протяжении почти всего периода подсчета голосов с отрывом 5-6 процентов лидировал кандидат от КПРФ Андрей Ищенко. Однако утром в понедельник выяснилось, что, по предварительным результатам, на них победил кандидат от "Единой России" Андрей Тарасенко. Ищенко заявил, что в пользу его соперника было "вброшено" до 40 тысяч голосов. Он призвал жителей Приморского края к бессрочной акции протеста. С призывом выйти на улицу выступил также оппозиционер Алексей Навальный.

В понедельник около двух тысяч жителей Владивостока собрались возле здания городской администрации на стихийный митинг против фальсификаций на выборах.

Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова пообещала, что во Владивосток приедет специальная комиссия, которая займется проверкой сообщений о нарушениях на выборах.