Кандидат от ЛДПР не снимется с выборов в Хабаровском крае

Кандидат от ЛДПР Сергей Фургал сообщил, что не собирается снимать свою кандидатуру со второго тура голосования на выборах губернатора Хабаровского края, несмотря на поступившее ему предложение занять должность первого заместителя председателя правительства региона, передаёт "Интерфакс".

Ранее сегодня вместо теледебатов в рамках второго тура губернаторских выборов зрителям показали ролики кандидатов от "Единой России" и ЛДПР. Действующий губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт предложил своему оппоненту работу в региональном правительстве.Фургал принял предложение . Как рассказал "Коммерсанту" близкий к региональному правительству источник, обсуждался вариант снятия Сергея Фургала с выборов.

Избирательная комиссия Хабаровского края не планирует отменять второй тур выборов губернатора региона из-за договоренности кандидатов, так как в законодательстве нет такого пункта, сообщил "Интерфаксу" представитель избиркома.

По результатам голосования, состоявшегося 9 сентября, ни одному из кандидатов не удалось набрать необходимые для победы более 50 процентов голосов. Кандидат от ЛДПР Сергей Фургал и действующий губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт получили почти равное количество голосов - 35,8 процентов и 35,6 процентов - соответственно. Второй тур выборов был назначен на 23 сентября.