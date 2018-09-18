Сериал "Игра престолов" удостоили премии "Эмми" в главной категории

Телесериал "Игра престолов" получил американскую телевизионную премию "Эмми" в главной категории "Лучший драматический сериал". 70-я церемония вручения награды прошла вчера в Лос-Анджелесе.

"Игра престолов" была выдвинута в семи номинациях, но победу в итоге одержала лишь в двух. Премия досталась актеру Питеру Динклэйджу за лучшую мужскую роль второго плана.

Номинацию "Лучший актер в драматическом сериале" выиграл Мэттью Риз – за роль в сериале "Американцы". В аналогичной женской категории премия досталась британке Клер Фой, сыгравшей главную роль в "Короне".

Лучшим комедийным сериалом назвали "Удивительную миссис Мейзел". Лучшим мини-сериалом стала "Американская история преступлений".

Американская телевизионная премия "Эмми" считается аналогом "Оскара" в области телевидения. Награда вручается Американской телевизионной академией с 1949 года.