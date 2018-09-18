"Терпите дальше". Соцсети о политических махинациях на Дальнем Востоке

Ситуация после второго тура губернаторских выборов в Приморье сперва накалялась. В центр Владивостока стягивались люди, претендующий на победу кандидат Андрей Ищенко объявил голодовку.

В его поддержку выступил даже Навальный.

Алексей Навальный:

Откровенная и наглая фальсификация результатов выборов в Приморском крае — прямое оскорбление не только жителей этого региона, но и всей страны.

Это уже даже не просто фальсификации — к ним мы привыкли, это демонстративное глумление над людьми.

Нельзя это терпеть.

1. Я призываю всех жителей Владивостока приходить сегодня и каждый день на площадь перед зданием администрации. А в субботу собрать там весь город и не расходиться до тех пор, пока результатами выборов не станет то, как голосовали люди, а не как рисовали единороссы.

2. Я призываю жителей других городов Приморья ехать во Владивосток и принимать участие в акциях протеста или организовывать их в своих городах.

3. Я призываю всех забыть сейчас про идеологические различия — неважно совершенно, какую партию представляет Ищенко. Важно только то, что за него проголосовали люди. Значит, именно он должен стать губернатором и никто другой.

4. Призываю депутатов Госдумы от КПРФ приехать и оставаться на площади вместе с людьми, защищая их.

5. Не надо бояться разгонов и задержаний. Ну сколько людей можно задержать и отправить под арест во Владивостоке? Ну, тысячу. На их место придет десять тысяч.

Помните, что на самом деле сотрудники МВД возмущены фальсификациями так же, как и все остальные.

6. Я призываю ни в коем случае не верить ЦИКу и лживой ведьме Памфиловой. Все это «вы пришлите нам жалобы, мы посмотрим и примем решение» — уловка и обман. Затянуть время и потом сделать губернатором единоросса не мытьем, так катаньем. Если бы ЦИК нормально работал, то никакие митинги были бы не нужны.

7. Призываю жителей Владимирской области, Хакасии и Хабаровского края сделать все, чтобы прокатить единороссов в своих регионах еще сильнее, чем в Приморье.

8. Призываю всех жителей страны оказать моральную и информационную поддержку жителям Приморья, а если понадобиться, то и выйти на улицы за них. Это не их выборы украли, это украли у всей страны.

Иван Преображенский:

Алексей вот явно считает, что есть шанс вывести людей и организовать во Владике протесты. Говорит, что это выборы, которые украли у всей страны.

Иван Жданов:

1. Главный вопрос, который задают многие хорошие люди, зачем поддерживать коммуниста? Он же такой же жулик и уже успел даже заявить, что будет поддерживать линию президента.

Друзья, эти протесты – это не поддержка коммуниста, а тем более коммуниста, поддерживающего Путина. Политическое оперение в данном случае не имеет никакого значения. Эта поддержка моральной правоты тех людей, которые сделали свой выбор. Это поддержка института выборов в принципе. В 2011-м году кто-то выходил напротесты на Чистые пруды за КПРФ или ЛДПР? Ну не смешите. А именно с того митинга и началось современное оппозиционное движение. Эти фальсификации на выборах могут быть такой же отправной точкой.

2. А Вы что, раньше не знали, что никаких выборов нет? Конечно мы знаем. Знаем как профессионалы в избирательном процессе. Знаем во всех тонкостях как власть фальсифицирует эти выборы. Фальсифицирует нагло. Но именно такие обманы и фальсификации «в прямом эфире» могут побудить людей к массовы протестам. Побудить выйти на улицу тех, кто никогда туда не выходил. Научить отстаивать свои голоса тех, кто никогда этого не делал. Перестать верить всяким Памфиловым, которым еще кто-то мог верить. И всегда забавно посмотреть и показать всем, как, например, та же Памфилова будет изворачиваться в своей лживости против основ математики. Даже Чуров делал это тоньше.

3. А чем важны именно эти выборы? Важно чтобы как можно больше людей увидели, что у этой власти нет никакой поддержки. Не просто у абстрактной власти, а у Путина лично. Этот Тарасенко был губернатором уже год. Важно что Путин лично приехал его поддержать перед выборами. Голосовали не за коммуниста, голосовали против Путина, против едра, против повышения пенсионного возраста. Наркотики пропаганды постепенно отпускают. Эти выборы еще важным ощущением победы. Ощущением, что кандидата от едра можно и нужно побеждать. Ну вот знаете, раньше царила тотально-упадническая мысль, что на выборах губернатора/мэра/главы района можно победить только в том случае, если тебя поддерживает едро. Выборы в четырех регионах показывают новый тренд, который, если он возникнет, то переломить его будет невозможно: побеждать можно только в том случае, если ты не имеешь ничего общего с действующей властью и едром.

4. Эти выборы показательны для предстоящих вторых туров в Хакасии, Хабаровске и Владимирской области. Важно призывать голосовать против единоросов. Прокатить путинского чинушу – важнейшая политическая задача и понятно, что власть будет просто вбрасывать пачками бюллетени.

5. Но КПРФ же точно всё сольёт и договорится ? Сольет, договорится, нет никаких сомнений. И нам важно бороться за допуск наших честных кандидатов, за регистрацию нашей партии, что мы и продолжим делать. Но сейчас победа даже кандидата от КПРФ и ЛДПР может создавать проблемы для этой власти, а это нам на руку. За это стоит побороться.

Впрочем, поддержка Навального Ищенко не потребовалась, потому что его протестную прыть урезали разговоры с Геннадием Зюгановым и Эллой Памфиловой.

Фёдор Крашенинников:

Достаточно просто встать на колени перед портретом Путина.

И лучше всего сделать это в помещении обкома КПРФ.

Вот это будет протест по-зюгановски.

Аббас Галлямов:

Коммунисты как никто умеют растерять поддержку сочувствующих. Это у них со времён Ленина еще: «Прежде чем объединяться, мы должны решительно размежеваться». Первому они так и не научились, зато второе у них получается великолепно.

Ну что ж, раз им союзники не нужны, я тоже с ними размежевываюсь. Считаю, что победил Тарасенко. Не очень чисто, конечно, но в целом масштабы фальсификаций не были запредельными. Так что нечего народ баламутить.

Ну и, наконец, в тот же день Ищенко прекратил свою голодовку.

Рустем Адагамов:

Бессрочная голодовка чет не удалась. Захотелось яишенки с помидоркой. :- ))

Евгений Шестаков:

Голодовка длилась 12 часов, пострадала одна складка на животе, сейчас повара пытаются ее восстановить. Как говорил Владимир Ильич Ленин, настоящий коммунист - это прежде всего чмо и только потом гандон, не записывайте, товарищи, не надо, это я для себя.

Станислав Дмитриевский:

Передовой отряд пролетариата проголодался и отказался от идеи установки баррикад, ой, то есть палаток, ввиду появившихся "ноток взаимодействия" с антинародным буржуазным режимом. Это все, что нужно знать про "думскую" "оппозицию".

Сергей Кальварский:

Настоящий ленинец. Кремень.

Илья Вайцман:

Ему позвонили Зюганов и Памфилова - и убедили его в том, что все законно, и нечего тут народ мутить. Да и проголодался уже.

Это всё, что нужно понимать про "оппозиционность" КПРФ.

Юрий Самодуров:

Сегодня мне плюнули в лицо дважды!

Зачем я , идиот, весь день переживал и поддержал печатно в интернете чем мог протесты коммунистов против фальсификации выборов в Приморье и тратил свои нервы на этих трусов и прихлебателей власти из КПРФ неспособных ни на что, кроме «надувания щек» и обмана вышедших и проголосовавших за них на выборах людей? Понятно, что я выступал за них, не потому что поддерживаю программу КПРФ, а потому что наглый обман сотен тысяч людей не может не возмущать. Но вот зачем я снова дал себя обмануть популистам-миллионерам Зюганову и Ищенко, которые больше всего боятся по-настоящему бороться с властями за украденные у них голоса? Никаких принципиальных изменений результата выборов в Приморье эти трусы не получат!. Сегодня мне плюнули в лицо дважды. Первый раз, когда я узнал, как нагло и открыто фальсифицировали результаты выборов. Второй раз, когда я узнал, что Ищенко уже фактически отказался от борьбы за пересмотр результатов голосования и не только прекратил голодовку, но и призвал поддержавших его людей не оставаться на площади во Владивостоке. К сожалению, невозможно бороться за честные итоги и результаты выборов , когда тот кандидат и та партия, за кого честно проголосовало большинство избирателей Приморья от этой борьбы отказались ! Я имею ввиду Ищенко и КПРФ Зюганова. Пусть теперь идут к Эле Памфиловой в ЦИК со своими жалобами . Туда им и дорога, куда «макар телят не гонял».

P.S.Очень важно кому и чем человек обязан победой. Даже, если Ищенко чудом станет губернатором, то править он теперь будет не в интересах тех , кто за него голосовал, а в интересах Путина, который м.б. даст команду пересмотреть результат выборов.



Роман Зайцев:

Знаете, вижу легкое осуждение кандидата от КПРФ в губернаторы Приморье, что тот отказался от голодовки.

Но голодовка как метод политической борьбы профанирован за последние годы и превратился в элемент шоу, который не трогает людей.

Еще в 2012 году в аналогичной ситуации голодовка Олега Шеина, имела колоссальный резонанс, но власти успешно работают на минимизировании протеста со всех сторон и властям это вполне удается.

Да и на сам беспредел на выборах в Приморье смотрят с ленцой, как бы по инерции.

Еще немного будоражат посадки и попытки или всамделешные убийства, но и тут фейковые сидельцы и фейковые жертвы делают свое дело, еще чуть-чуть и вообще всем на все будет пофигу!

Евгений Ихлов:

Я не понимаю, чего все возмущаются Зюгановым… Тактически игру он ведёт великолепно: показал возможный уровень протеста, потом притушил (чтобы из кастрюли не убежало), но и с конфорки не снял – пусть пока булькает… Ему ведь понятно, что ни превратить Приморье в Каталонию, ни развернуть всероссийскую кампанию ему не удастся… А унизительный провал при максимально задранной ставке – это разгром надолго…

Зато есть поле для манёвра: например, разрулить с нерегистрацией референдумных групп…

И вообще, явно наметился раскол в верхах – то ли «дать по щам» зарвавшийся местной банде, устроившей политический кризис в самый неподходящий момент – накануне второго чтения пенсионного закона, то ли, наоборот, «поставить на место возомнивших о себе невесть что»… И на этом расколе можно некоторое время упоённого играть…

Но в КПРФ отлично понимают – сделай партия хоть малейшую попытку «майданить» (голодовка на площади, бессрочный митинг…), как она будет образцово-показательно раздавлена… Вот палаточному городку Путин ни на какие уступки не пойдёт…

Однако не это главное.

Читаю сетования не только на «слив» Зюгановым протеста (у нас все протесты уже лет 10 периодически сливают: упирался Немцов… его пример – другим наука, и наука хорошо усвоенная), но на невозможность даже тактического союза с зюгановцами…

И это правильно… Можно закрыть глаза на бредовые экономические установки наших «левых в законе», на их воинствующее имперство, сталинопоклонство и спиномозговой антисемитизм, нельзя – на постоянную готовность предать и дезертировать.

Потому что для них любой протест – это напряжённый торг с властью…

А армия союзника, постоянного готового к бегству или сдаче - это самая большая угроза для твоих сил, которых предательство рядом деморализует и разлагает...

Но, справедливости ради, надо сказать, что тоже самое относится и к «правым в законе», только что ещё раз продекларировавших, что лучше сохранение и власти Путина (при возможности навещать парижИ и ландонЫ, публиковать вольнолюбивые посты и скрестись в муниципальные советы…), нежели революционных хаос и диктатура Навального…

Однако, давайте вспомним формулу лучшего отечественного политического аналитика-интуитивиста и тактика потомственного дворянина Ульянова: алгоритм объединения через размежевание.

Уступки и лавирование правых и левых системных оппозиционеров не способно притушить объективно растущее социально-политическое недовольство, но они лишь лишают уступающих и лавирующих субъективной поддержки.

И тут надо просто суметь стать среднелогарифмическим протестных настроений и суметь увести за собой «осиротевших» активистов.

Так Ельцин в 1988 увёл за собой не только разочаровавшихся «горбачевистов», но и «стихийных» сталинистов, недовольных быстро растущей социальной дифференциацией…

Так Навальный объединил и разочарованных пассивностью либеральных партий, и их бывших главных идеологических врагов – русских националистов, и «стихийных» социал-демократов, так и не дождавшихся уже 30 лет как предсказуемую политологами российскую лейбористскую партию…

Это я к тому, что на революцию работает и псевдорадикализм системной оппозиции, и её немедленно наступающий после этого «возвратный» оппортунизм.

Кирилл Рогов:

Ситуация в Приморье подвисла. Кремль ведет себя разумно, размазывая, растягивая, разбодяживая грязный сюжет прошлой ночи. А через пять-шесть дней можно будет отменить что-то, кого-то наказать, но результаты в итоге признать. Ну, и с Ищенко и прочими коммунистами поговорить, объяснив им, что они реально теряют и реально приобретают в случае чрезмерной своей настойчивости.

Главное не в этом. А в том, что мы еще раз убедились в известной истине: выборы имею значение, и если вдруг как-то исключить прямые фальсификации, это приведет к очень серьезной перестройке всей политической системы. Это не приведет к победе "демократов". Это как раз малореально сегодня. Но это приведет к изменению политической системы и резкому изменению ее внутренней динамики.

Борьба за честные выборы, как это известно с 2011 г., важнейший вопрос политической повестки. В принципе, в этой борьбе есть три опции - наблюдатели, массовые уличные протесты... Эти две нам известны, а третья, о которой забывают, - это борьба за уголовное преследование конкретных исполнителей фальсификаций.

Сегодня фальсификации в России - очень дешевая вещь. Поэтому даже в весьма продвинутых регионах мы вдруг видим ТИКи или даже ОИКи с совершенно чеченскими результатами. Ну нет наблюдателей - и все: бросай не хочу. Издержки минимальны, небольшая премия гарантирована. Эту ситуацию оппозиция должна изменить. Кто такой типовой фальсификатор выборов - человек, который вбрасывает пачку бюллетеней? Неверное, какая-то тетка из мира ЖКА или райодела образования. Даже угроза возбуждения уголовного дела, не то что тюремный срок, резко повысят стоимость фальсификаций. А повышать ее до того уровня, когда сделка станет не выгодна - это и есть демократизация.

А вот в Хабаровском крае решили опасную ситуацию до крайностей не доводить. Действующий губернатор Шпорт сделал предложение кандидату от ЛДПР Фургалу стать после выборов его первым замом.

Фургал согласился. Небольшую пикантность этому добавило то, что именно он является формальным победителем первого тура.

Самсон Шоладеми:

Вот смотрите, как в Хабаровском крае, в отличие от дуболомов в Приморье, политтехнологи поработали красиво и изящно, по-византийски. Рукоплещу! Видно, ЛДПР и Жириновскому были сделаны столь любопытные и заманчивые деловые предложения, от которых сложно отказаться.

Юрий Пронько:

Хабаровск слили!

Кирилл Шулика:

Я думаю, что такая же история будет и во Владимире, где Сипягин примет предложение Салтычихи Орловой. Ну в Хакасии, видимо, регион отдадут коммунистам за хорошее поведение в Приморье, хотя тоже возможны сюрпризы. Хотя может и Владимир Кремль вручит ЛДПР в награду за Хабаровск. Понятно, что это крепостное право, когда даруются целые регионы, но вы где живете?

Потом мне секта свидетелей выборов начнет рассказывать, что надо на них ходить. В нынешних условиях это призыв взять ложку и пойти с ней в туалет. Мне как-то странно слышать от взрослых людей, что идите и голосуйте против власти. Дело в том, что никого кроме власти на выборы не пускают. Вот Фургал до чего дошел - он бросит кресло депутата-одномандатника, чтобы стать вице-губернатором. То есть там на выборах все от власти, но кто от действующей чуть поумнее (хотя понаглее тоже), а кто сидит при действующей власти на приставных стульях, простите меня, это совсем клиника. Их бы, наверное, взяли в "Единую Россию, того же Ищенко, но он им по IQ не подошел. Даже "Единой России"!!! Поэтому отдали КПРФ.

Ну то есть доверие к выборам подорвали уже окончательно. Героя России Сергею Владиленовичу дали именно за это. Конечно, не красиво, не в литературном стиле Суркова, будто топором вырубили, зато надежно.

Глеб Черкасов:

Воля ваша друзья,но эта история гораздо больше про "дискредитацию выборов", чем Приморье.

Константин Калачёв:

ЛДПР или (и) терпи дальше!

Александр Кынев:

В 1996 году Собчак проиграл своему заместителю Яковлеву (хозяйке на заметку), были и другие прецеденты победы зама над начальником . Поэтому на месте избирателей я бы назло такому поведению власти выбрал бы Фургала

Илья Азар:

поразительные по наглости (власти) и по наглядности (оппозиционности «оппозиции») в этом году выборы. хочется что-такое пафосное написать, что люди наконец, что вот теперь-то уж! Но ведь нет, ничего не произойдет

Леонид Волков:

Какие лицемерные трусливые шлюхи, просто невероятно. Оба, и Шпорт, и Фургал.

Это в Приморье в первом туре было 46:26 и тем не менее единоросс проиграл. В Хабаровском крае уже в первом туре было 36:36 — так они просто решили второй тур слить. Потому что единоросс проиграл бы просто в одну калитку. То есть «оппозиционный кандидат» Ищенко от КПРФ во Владике так испугался возможной победы, что решил слиться. А в Хабаровске «оппозиционный кандидат» Фургал от ЛДПР слился уже победив!

Давайте, Путин, Кириенко и Памфилова, дальше «повышайте доверие и интерес граждан к институту выборов», я смотрю прям отлично получается у вас. Талантища.

Ну и расскажите мне еще поговорим про «системную оппозицию», ее ценность, необходимость вести с этими насекомыми какой-то диалог...

Тьфу!

А с другой стороны, отлично: так вытирая о себя ноги, они расчищают нам путь.

Наконец Ищенко получил от своего конкурента-единоросса точно такое же предложение, какое было сделано в Хабаровском крае.

Правда, пока отказался.