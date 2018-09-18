Хакеры взломали электронную почту Госдепартамента США

Хакеры взломали незасекреченную электронную почту Госдепартамента США и получили доступ к личным данным нескольких сотрудников ведомства. Об этом сообщает американское издание Politico со ссылкой на источники. Источник кибератаки неизвестен.

Письмо сотрудникам Госдепартамента о взломе почты разослали в начале сентября. По данным СМИ, засекреченные данные ведомства не были раскрыты. Хакерская атака затронула менее одного процента почтовых ящиков сотрудников.

В ведомстве создали рабочую группу, которая занимается расследованием кибератаки.

Politico напоминает, что одна из самых масштабных кибератак на сервера Госдепартамента была организована в 2014 году. К ней, как утверждается, были причастны российские хакеры.

В августе 2018 года стало известно, что США предъявили заочные обвинения 12 предполагаемым хакерам из российской военной разведки. Утверждается, что они причастны к вмешательству в американские выборы. Кремль поддержку хакеров отрицает.