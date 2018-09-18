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Французский шпион годами фотографировал СССР. КГБ фотографировал его

Ровно 55 лет назад – в сентябре 1963 года – из киевского аэропорта в небо поднялся самолет. Он направлялся в Вену. На его борту был гражданин Франции Жюльен Галеотти, которому за два дня до этого объявили о выдворении из Советского Союза по обвинению в шпионаже.

История Галеотти началась в 1955 году. Тогда он впервые приехал в Советский Союз из Ниццы. Якобы в качестве туриста сотрудник французского телевидения посетил Москву и Ленинград (ныне Санкт-Петербург), но сразу же привлек к себе пристальное внимание КГБ. Согласно документам, копии которых есть у украинской службы Радио Свобода, оперативники заподозрили, что Галеотти – шпион. Ему дали прозвище "Усач".

Жюльен Галеотти
Жюльен Галеотти

В КГБ считали, что Галеотти якобы пытался незаметно делать в СССР "компрометирующие кадры" для "дискредитации и высмеивания им же намеренно созданных уродливых образов и малозначимых сторон" советской жизни. Все потому, что он часто отставал от туристической группы и самостоятельно гулял по городу, делая фотографии, которые "компрометируют советскую власть", а также пытался фотографировать промышленные и другие объекты.

Например, позже скажут, что на этой фотографии, сделанной Галеотти в Москве у здания государственного университета, "очевидно позирующие французы, изображающие безработных".

Следующую поездку в СССР Галеотти совершил в 1956 году. На этот раз для путешествия он выбрал круизный рейс из Ниццы, среди пунктов назначения которого была Одесса.

Фотография очереди в Одессе
Фотография очереди в Одессе

В КГБ следили за каждым его шагом. У Радио Свобода есть выписка из сводки наружного наблюдения за Галеотти в Одессе от 12 августа 1957 года: "После митинга Галеотти пришел на вокзал, увидев сидевшую на узлах старушку, сфотографировал ее. Затем он сфотографировал очередь на троллейбус и такси. Пришел на Октябрьский рынок, где сфотографировал нищего мужчину. Остановившись у очереди, сфотографировал военно-морскую гавань. В 14.00 пришел во двор дома №59 по ул. Ленина и сфотографировал мусорный ящик. Следуя по ул. Провозной, он фотографировал бедно одетых граждан".

На остановке общественного транспорта в Одессе
На остановке общественного транспорта в Одессе

Советский танк Т-34-85 в Одессе
Советский танк Т-34-85 в Одессе

Одесский дворик
Одесский дворик

Женщина рассматривает витрину нижнего белья в Одессе
Женщина рассматривает витрину нижнего белья в Одессе

Одесский рынок
Одесский рынок

Пожилой одессит
Пожилой одессит

Кроме Одессы в 1956 году Галеотти также посетил Севастополь, Ялту, Сочи и Батуми. Аналогичные морские круизные рейсы он совершил в 1957, 1959, 1961 и 1963 годах.

Советские военные на фоне Большого петергофского дворца
Советские военные на фоне Большого петергофского дворца

Советские спецслужбы следили за французом не только на суше, но и во время его пребывания на круизных лайнерах. В своих рапортах они докладывали о том, что Галеотти имел возможность общаться со всеми туристами, наблюдал за членами экипажа, а также занимал во время рейсов "выгодные позиции" и изучал поведение других туристов.

Машинистка в Одессе
Машинистка в Одессе

По данным КГБ, с руководителями круизов француз имел дружеские отношения, осуществлял наблюдение и изучал представителей советской администрации, демонстрировал интерес к ряду портов СССР и наличию в них военной техники, а также был инициатором выставок и маскарадов антисоветского содержания на бортах круизных кораблей.

Одесский рынок
Одесский рынок

Это цитата из агентурного донесения агента "Смита" от 18 августа 1960 года: "Источник лично был свидетелем того, как Кантель (француз, пассажир лайнера, которого также подозревали в шпионаже, – прим. РС) и Галеотти убедили туриста выступить раздетым в одних трусах на маскараде с русской надписью "Победа" на груди, подбитым, искалеченным, без ноги. […] Встреча французских и русских офицеров, созданная по их же замыслу, представляет русского офицера как тупого, вымуштрованного вояку, не способного мыслить; лишенного чувств восприятия окружающего, напыженного, стоящего по команде "смирно" манекена".

Женщины на фоне Севастопольской бухты
Женщины на фоне Севастопольской бухты

В очередной раз Галеотти попал в Севастополь в 1963 году. Здесь его уже ждала бригада наблюдения с фотоаппаратами, а в местах "наиболее вероятного фотографирования" – у Графской пристани, например, – были группы дружинников во главе с оперативными работниками. Кроме того, для задержания Галеотти и "проведения соответствующей работы с ним" подготовили оперативную группу.

Бухта Севастополя
Бухта Севастополя

Сотрудники КГБ следили за Галеотти и сами фотографировали француза.

Основанием для задержания Галеотти агенты назвали "заявления советских граждан", например, письмо капитана одного из круизных лайнеров, на котором путешествовал француз.

Когда оперативники задержали Галеотти в 1963 году, фотопленок у него не нашли. Оказалось, что он успел передать их представителю турфирмы Жан-Пьеру Артоту, который, узнав об аресте француза, испугался и спрятал их в одном из сидений автобуса "Интурист", а сам, вернувшись на судно, в течение всего дальнейшего круиза не сходил на берег.

После задержания Галеотти увезли в Симферополь, а затем в Киев, где начали проводить работу по его разоблачению как французского шпиона.

Фотография Галеотти, сделанная спецагентами во время слежки за французом. Приморский бульвар, Севастополь
Фотография Галеотти, сделанная спецагентами во время слежки за французом. Приморский бульвар, Севастополь

Сначала Галеотти уверял оперативников, что он не был агентом французской разведки и все фотографии делал исключительно по собственной инициативе. Но позже рассказал, что со спецслужбой Франции все же сотрудничал, но только во время последней поездки в СССР. Он выполнял приказ инспектора Роберта Лаканьера, фотографируя военные объекты в Севастополе. Еще позже иностранец признался: подобные задания выполнял, начиная с первого своего визита в СССР в 1956 году. Вернувшись домой, все сделанные фотографии он передавал в фотоателье своего отца, бывшего сотрудника французской разведки, где с ними и познакомились представители спецслужб.

Галеотти на Историческом бульваре в Севастополе. Фотография сделана во время слежки
Галеотти на Историческом бульваре в Севастополе. Фотография сделана во время слежки

В докладах сотрудников КГБ написано, что Галеотти "раскаивался в содеянном, заверяя, что допустил ошибку в жизни, которую больше не повторит".

Галеотти сообщили о решении принудительно выдворить его из Советского Союза 9 сентября 1963-го. Причина – шпионская деятельность. При этом в КГБ решили не заводить против него уголовное дело.

"Учитывая, что в этот же период во Франции провалились два официальных сотрудника КГБ, было принято решение не привлекать Галеотти к уголовной ответственности, а использовать создавшуюся обстановку в более целесообразном плане, ограничившись его выдворением из СССР", – говорилось в документах по делу француза.

Очередь за квасом, Одесса
Очередь за квасом, Одесса

Продажа прохладительных напитков в Одессе
Продажа прохладительных напитков в Одессе

Советский военный на ступеньках Петергофа
Советский военный на ступеньках Петергофа

Наружное наблюдение за Галеотти КГБ не прекращал до тех пор, пока самолет с ним не взлетел в воздух. Помимо фотографий оперативники сняли о французском фотографе целый документальный фильм.

Оказавшись на родине, в одном из интервью Галеотти сказал: "Я не могу больше ездить в СССР, но у меня нет большого желания этого делать".

Оригинал статьи читайте на сайте украинской службы Радио Свобода

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