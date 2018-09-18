SpaceX готова вывести в космос оружие по запросу Пентагона

Американская частная космическая компания SpaceX выведет на орбиту наступательное оружие для правительства США, если оно попросит об этом. Такое заявление сделала главный исполнительный директор корпорации Гвинн Шотвелл, сообщает издание Defense One.

В настоящее время Минобороны США разрабатывает новые технологии, которые позволили бы отслеживать ракеты России и КНДР, а также изучает возможность создания орбитального оружия направленного действия, такого как космические лазеры и пучковое оружие, предназначенное для уничтожения ракет в полете.

Заместитель министра обороны по исследованиям и инженерии генерал Майкл Гриффин заявил, что хотел бы к 2023 году создать в космосе сеть перехватчиков для противодействия гиперзвуковому оружию России и Китая.

Ранее в августе он скептически отзывался о возможностях гиперзвукового оружия России. Генерал называл американскую армию "доминирующей во всех областях" и указывал на ее "несомненную, безоговорочную способность реагировать на любую угрозу". Гриффин отказался считать "друзьями" Москву и Пекин, поскольку они, по его словам, работают над оружием для уничтожения США.

О том, что Россия и Китай работают над гиперзвуковым оружием, способным сбивать американские спутники, в декабре прошлого года рассказывал глава стратегического командования Вооруженных сил США Джон Хайтен. Он подчеркивал, что США не могут допустить того, чтобы Москва и Пекин бросали вызов Америке и ее союзникам.