УПЦ грозит протестами в случае переименования из-за автокефалии

Украинская православная церковь (УПЦ) Московского патриархата организует протесты, если Верховная Рада обяжет ее сменить название. Об этом в интервью РБК-Украина рассказал управляющий делами УПЦ МП митрополит Бориспольский и Броварской Антоний. Такой исход будет возможным, если на Украине появится новая автокефальная церковь после выдачи томоса Константинополем.

Назвав такие законодательные инициативы "антицерковными", Антоний призвал "не делать миллионы собственных граждан чужими в собственной стране". Он привел выдержку из церковного документа, согласно которому "Церковь может обратиться к своим чадам с призывом к мирному гражданскому неповиновению". По его словам, действия Константинопольского патриархата "могут привести к расколу украинского общества".

Антоний заверил, что не координирует позицию по автокефалии с Российской православной церковью (РПЦ). Формально УПЦ входит в ее состав на условиях широкой автономии.

Ранее украинский президент Петр Порошенко, встречая представителей Константинопольского патриархата, объявил, что Украина вышла на финишную прямую в получении автокефалии православной церкви и "не будет спрашивать разрешения ни у президента России Путина, ни в главы РПЦ Кирилла — в какие храмы ходить". В скором времени ожидается решение Константинопольского синода о предоставлении автокефалии, а затем — объединительный Собор, на котором должна быть создана новая церковь.

РПЦ в знак протеста прекратила участие в структурах Константинопольского патриарха и перестала упоминать его во время богослужений. Как заявил митрополит РПЦ Иларион, патриарх Варфоломей "незаконно вторгся на территорию Московского патриархата, назначив на Украине своих экзархов".