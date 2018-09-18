Верховная Рада выдвинула на Нобелевскую премию мира заключенного в России украинского режиссёра Олега Сенцова. За постановление проголосовали 245 депутатов из 450-ти.



"Исходя из того, что Олег Сенцов течение всего периода незаконного содержания под стражей, рискуя собственной жизнью, демонстрирует пример мужественного ненасильственного сопротивления в борьбе за основные права и свободы человека Верховная Рада Украины выдвигает кандидатуру Олега Сенцова на получение Нобелевской премии мира", – говорится в заявлении.



В Раде отметили, что поддержку Олегу Сенцову выразили национальные киноакадемии мира, общественные деятели, политики, деятели культуры и искусства.



28 августа экс-президент Польши Лех Валенса предложил номинировать украинского режиссера Олега Сенцова на соискание Нобелевской премии мира.



Нобелевскую премию мира вручают 10 декабря (в годовщину смерти шведского изобретателя Альфреда Нобеля) в мэрии Осло (Норвегия). Ее присуждают тому, кто сделает наибольший вклад в дружеские отношения между нациями, в сокращение армий или в продвижение мирных мероприятий.



Олега Сенцова задержали в аннексированном Россией Крыму в мае 2014 года. В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил его к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в подготовке теракта. Сенцов не признал себя виновным, как не признал себя и гражданином России.



4 мая 2018 года Олег Сенцов объявил голодовку с требованием отпустить всех украинских политзаключенных. Он отказывается прекращать голодовку и ложится в больницу, несмотря на плохое самочувствие. 10 сентября стало известно, что Сенцов написал завещание на свое творчество на случай смерти. В помиловании Сенцова российские власти отказывают под предлогом того, что осужденный сам должен попросить о помиловании. Сенцов не намере этого делать.