Участников либерального форума выставили на ТВ наркоторговцами

Организаторы ежегодного "Пост-интеллектуального форума имени Франца Кафки и Джорджа Оруэлла", прошедшего в воскресенье в Калининграде, выступили с заявлением по поводу жесткого задержания троих участников мероприятия.

Как следует из заявления, в номер пансионата "Балтика", в котором проживали гости форума из Москвы, ворвались около двадцати спецназовцев в сопровождении съемочной группы телеканала "РЕН ТВ". Задержанных повалили на пол, надели на них наручники, заставили на камеру назвать свои имена, после чего увезли в неизвестном направлении.

Позже в федеральных СМИ появились сюжеты о том, что в Калининграде во время либерального форума были задержаны "подозреваемые в хранении, употреблении и распространении наркотиков". Некоторые калининградские паблики написали, что "форум имени Франца Кафки и Джорджа Оруэлла оказался банальным наркопритоном".

Однако затем задержанных просто отпустили по домам, составив на них протоколы об административном нарушении.

В заявлении организаторов говорится, что "на участников форума не заведено каких-либо уголовных дел, все благополучно вернулись в Москву. Очевидно, что торговцев наркотиками, которыми представили наших участников в СМИ, никто не будет отпускать на свободу на следующий день после задержания".

Организаторы не сомневаются, что целью "устроенного силовиками показательного спектакля были сюжеты на федеральных каналах и дискредитация мероприятия".

"Пост-интеллектуальный форум имени Франца Кафки и Джорджа Оруэлла" проходит в Калининграде шестой год. Его создатели, одним из которых является российское отделение "Трансперенси Интернешнл", позиционируют мероприятие как "всероссийскую дискуссионную площадку".

На официальном сайте цель форума объясняется так: "Окружающая действительность все больше походит на кафкианский абсурдизм и оруэловскую антиутопию. Заявления политиков становятся абсурднее, законы комичнее, обстоятельства сложнее, а перспективы туманнее. Рано или поздно это должно закончиться. Форум создает условия для разговоров о том, когда этот самый момент наступит, чем заниматься в его ожидании, и что будет из себя представлять этот новый дивный мир".