Балуха заставили записать обращение, в котором у него "все хорошо"

Избитого украинского активиста Владимира Балуха, осужденного в аннексированном Крыму по обвинению в хранении оружия и взрывчатых веществ, сотрудники ФСИН заставили записать видеообращение и сказать, что у него "все хорошо". Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщила уполномоченный по правам человека Верховной рады Украины Людмила Денисова.

"После физической расправы и без того слабого украинца посадили перед видеокамерой и заставили сказать, что здоровье не подводит, прекрасные условия содержания и отношение к нему тоже стабильно хорошее", – написала Денисова, уточнив при этом, что у Балуха "к боли в области почек, печени и головы добавились боли в сердце". При этом, по словам украинского омбудсмена, "медики до сих пор не осмотрели Владимира".

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Ранее СМИ со ссылкой на адвоката Балуха, а также архиепископа Симферопольского и Крымского Климента сообщили, что 13 сентября украинца избили в симферопольском СИЗО за рассказ о плохом состоянии своего здоровья и отношении к нему в следственном изоляторе.

В понедельник адвокат Ольга Динзе, представляющая интересы Балуха, рассказала "Медиазоне", что по просьбе своего подзащитного пока не будет распространять информацию об избиении, поскольку тот опасается за свою жизнь.

В 2014 году крымский фермер Владимир Балух вывесил на своем доме украинский флаг в знак протеста против вторжения на полуостров российских войск. После этого у него несколько раз проводились обыски. Во время последнего из них, зимой 2016 года, ФСБ России обнаружила патроны и тротиловые шашки. Фермер утверждает, что ему их подбросили.

В августе 2017 года Балуха приговорили к 3,5 годам колонии. Позже его приговорили к пяти годам по делу о дезорганизации деятельности СИЗО. По версии следствия, Балух дважды ударил начальника изолятора.