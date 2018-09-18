Центр "Э" не увидел экстремизма в призывах убивать геев

Центр по противодействию экстремизму при МВД Свердловской области отказался признавать гомосексуалистов отдельной социальной группой и защищать их по статье "возбуждение ненависти или вражды".

Об этом говорится в официальном ответе ведомства на просьбу екатеринбургского Ресурсного центра ЛГБТ поверить на экстремизм комментарии пользователей интернета под новостями о работе организации. В них, в частности, содержатся призывы убивать представителей нетрадиционной сексуальной ориентации.

В ответе центр "Э" признает, что "комментаторы используют грубые, уничижительные номинации для обозначения гомосексуалистов" и "говорят о насильственных действиях в отношении них". Однако поскольку "текст не направлен на формирование негативной установки в отношении группы, выделяемой по признакам национальной, расовой, религиозной и социальной принадлежности", то "в действиях неустановленных лиц, разместивших комментарии, признаков правонарушений экстремистской направленности не усматривается".

Представитель Ресурсного центра ЛГБТ Анна Плюснева, комментируя полученный ответ, подчеркнула, что в организации не хотят уголовного преследования авторов оскорблений, а лишь хотят найти способ удалять разжигающие ненависть комментарии с новостных сайтов.