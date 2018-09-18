Дуда и Трамп обсудили вопрос о "Северном потоке – 2"

Дональд Трамп и Анджей Дуда, находящийся в США с официальным визитом, на совместной пресс-конференции в Вашингтоне оценили развитие взаимных отношений как продуктивное и имеющее большие перспективы.

Трамп отметил важность размещения на польской территории новейших ракет "Патриот" как эффективного средства защиты польских границ. "Сильное государство должно иметь хорошо защищенные границы", – сказал Трамп.

Анджей Дуда подчеркнул важность закупок сжиженного газа в США как противовеса попыткам России утвердить в Европе газовую гегемонию.

Оба президента неоднократно упоминали роль России на мировой арене. Анджей Дуда, отвечая на вопрос о сотрудничестве с США в области обороны, привел примеры агрессивного поведения России в последние десять лет. Речь шла о роли России в конфликтах с Грузией, Украиной, о проведении крупных военных учений. ​

Трамп обратил внимание на то, что США будут помогать укреплению обороны тех стран, которые нуждаются в поддержке​.