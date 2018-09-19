СМИ нашли "нестыковки" в документах Минобороны по сбитому "Боингу"

"Новая газета" обратила внимание на несоответствия в документах, представленных Министерством обороны России в качестве "доказательств" непричастности Москвы к авиакатастрофе малайзийского "Боинга" над Донбассом в июле 2014 года.

Издание указывает на несовпадения в датах, а также на различие в почерке, которым заполнен один из документов.

17 сентября на брифинге в Москве представители Минобороны России возложили на Украину ответственность за гибель "Боинга". В российском оборонном ведомстве заявили, что ракета, которой был сбит "Боинг", была в 1986 году поставлена на Украину и находилась на вооружении украинской армии. Начальник Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны России Николай Паршин сообщил, что российским военным удалось установить учетный номер этой ракеты. При этом он представил несколько документов, где в качестве даты производства ракеты указывается 24 декабря 1986 года. Однако один из документов - "восстановленный подлинник формуляра на двигатель" - датирован 14 января 1986 года,то есть почти за год до выпуска ракеты, отмечает газета.

Журналисты также обратили внимание на различие написания цифры "2" в "сводной ведомости на изделие". Кроме того, генерал-лейтенант Паршин никак не объяснил, почему вместо оригинального документа был представлен "восстановленный подлинник", пишет "Новая газета".

Ранее международная следственная группа, которую возглавляют Нидерланды, пришла к выводу, что пассажирский "Боинг", на борту которого были 298 человек, был сбит ракетой, выпущенной из зенитно-ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего российской армии и выпущенной с территории под контролем поддерживаемых Россией сепаратистов. Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли.