США рассмотрят просьбу Польши о постоянном военном присутствии

Соединенные Штаты рассматривают просьбу Польши о постоянном присутствии американских военных. Об этом президент США Дональд Трамп рассказал перед встречей со своим польским коллегой Анджеем Дудой в Вашингтоне.

Польша добивается размещения на своей территории военной базы США. По словам Анджея Дуды, это единственная гарантия безопасности в случае агрессии со стороны России, поскольку Москва в последние годы наращивает военное присутствие в Восточной Европе.

Президент Польши отметил, что присутствие американских военных отвечает интересам Варшавы и Вашингтона. Дональд Трамп согласился с аргументами польского президента и заявил, что рассмотрит его просьбу в приоритетном порядке.

Информация о том, что Польша просит США разместить на своей территории постоянную базу, повилась в мае. Польский министр обороны Мариуш Блащак заявил о готовности выделить до двух миллиардов долларов на развитие проекта.

Сейчас в Польше на ротационной основе размещена танковая бригада США. Ее численность составляет около 3,5 тысячи военнослужащих. Также на территории Польши размещен многонациональный батальон НАТО численностью около 1 тысячи военнослужащих.