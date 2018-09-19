В Приморье для проверки нарушений на выборах прибыла комиссия ЦИК

Депутат законодательного собрания Приморского края и глава регионального отделения КПРФ Артем Самсонов вчера начал голодовку в знак несогласия с фальсификациями на выборах губернатора региона.

По словам депутата, он провел ночь у здания краевой администрации в своей машине и собирается голодать до тех пор, пока не признают сфальсифицированными протоколы результатов голосования на участках в крупных городах края, сообщает "Интерфакс".

Во Владивосток в среду прибыла специальная комиссия Центризбиркома, которая займется проверкой сообщений о нарушениях на выборах губернатора Приморского края.

Члены комиссии уже встретились с проигравшим во втором туре выборов кандидатом от КПРФ Андреем Ищенко и запросили у его штаба доказательства нарушений. Комиссия ЦИК планирует также посетить Советский район Владивостока, где были отменены результаты выборов на 13 участках, а также город Артем и, возможно и другие территории.

Второй тур выборов губернатора Приморского края состоялся 16 сентября. На протяжении почти всего периода подсчета голосов лидировал коммунист Ищенко. Однако утром в понедельник выяснилось, что победил кандидат от "Единой России" Андрей Тарасенко. Ищенко заявил, что в пользу его соперника было "вброшено" до 40 тысяч голосов.

С 17 сентября во Владивостоке проходят стихийные акции протеста против фальсификаций на выборах губернатора Приморья. Сегодня КПРФ организует митинг на крыльце здания администрации края, что запрещено законом. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов пообещал провести 22 сентября всероссийскую акцию протеста.