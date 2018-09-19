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Папа римский Франциск назвал секс "даром божьим", а не табу

Папа римский Франциск

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Папа римский Франциск назвал секс "даром божьим", а не табу. Такое заявление понтифик сделал на встрече с молодежью во Франции. По словам Франциска, секс необходим для сотворения новой жизни.

Понтифик подчеркнул, что страстная любовь между мужчиной и женщиной, по его мнению, "ведет к вечной жизни". Он также раскритиковал порнографию, назвав ее "индустрией лжи", которая "оторвана от любви" и используется в целях развлечения.

Католическая церковь осуждает секс вне брака, использование контрацепции и заключение новых браков после развода. В 2010 году папа римский Бенедикт XVI смягчил позицию в отношении презервативов, согласившись, что они являются мерой защиты от ВИЧ-инфекции.

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