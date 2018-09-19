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Американский час Поверх барьеров. Страшная история лесных пожаров
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19 сентября
2 часа(-ов) назад
19 сентября
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Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.