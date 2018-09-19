"Заказ" в патриотическом камуфляже. Фильм "Националисты против "наркобаронов"

Фильм "Националисты против наркобаронов"

Эта темная история происходит в солнечном городе Одессе. В один прекрасный день две националистические организации под канонаду анонимных публикаций внезапно озаботились проблемой "аптечной наркомании". Они пошли на смертный бой против конкретной противокашлевой теаблетки "Кодтерпин", производимой местным фармацевтическим гигантом. Аргументы специалистов вроде тех, что "даже такое простое лекарство как парацетамол, продающееся без рецерта во всем мире, является разрушителем печени, и люди умирают от парацетамола, а не от кодеина, и 10 миллиграммов кодеина по всех странах считается дозой минимальной", все это на них совершенно не действует. Они идут напролом - против препарата и против предприятия, которое его производит. Это история варварства и агрессии, это история, когда невежественные, в общем, люди, пытаются сломать сложнейшую работу колоссальной компании, устраивая ей буквальный, физический террор. И конечно же навредить репутации, конечно налепить как можно больше зловещих ярлыков: на этом предприятии окопались разумеется сепаратисты!! Это о людях, которые только что получили от своей страны Государственную премию в области науки.

И все это под националистической символикой. В Одессе! Как специально, чтобы эй, одесситы, кто там вдруг сочувствует националистам - посмотрите, какие мы, посмотрите, что мы творим. Как нарочно. Как назло - Украине и миру в ней, к которому она так трудно идет.

Автор фильма Елена Рыковцева. Режиссер Александр Соболев.

Производство Радио Свобода, сентябрь 2018.